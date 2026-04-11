Puebla vs León: Alineaciones del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026

La actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 comienza este 10 de abril con el Viernes Botanero de TV Azteca en donde se enfrenta el Puebla en contra del Club León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana buscando colarse en puestos de Liguilla.

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Alineaciones del Puebla vs León de la Jornada 14 del Clausura 2026

Puebla y León marchan en la parte baja de la tabla, pero ambos con aspiraciones de colarse en puestos de Liguilla gracias al bondadoso sistema del futbol mexicano, por lo que una victoria este viernes podría catapultarlos a los primeros ocho de la tabla.

La Fiera llega con una racha de dos victorias consecutivas y los tres puntos le permitieran dormir este día en el lugar seis de la tabla, mientras que La Franja vive una realidad opuesta con cuatro juegos sin conocer el triunfo.

Sin embargo, la última victoria del León jugando en el Estadio Cuauhtémoc data del Apertura 2021 y la cancha del Puebla se ha convertido en un escenario que se le complica a los del Bajío.

Alineaciones del Puebla

28.- Ricardo Gutiérrez

12.- Iker Moreno

20.- J. Pachuca

4.- J. Vargas

192.- E. Navarro

7.- F. Monarrez

26.- K. Velasco

24.- Alejandro Organista

16.- A. Ramírez

11.- E. Gómez

25.- Pedro Canelo

DT: Albert Espigares

Alineaciones del Club León

23.- O. García

7.- I. Moreno

21.- Steven Barreiro

2.- V. Gauthier

26.- S. Reyes

29.- I. Rodríguez

20.- R. Echeverría

6.- Fernando Beltrán

8.- Juan Pablo Domínguez

27.- D. Cambindo

11.- I. Díaz

DT: Javier Gandolfi



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