Puebla vs Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 5 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Llegó el día. Puebla se enfrenta al Santos de Caixinha en uno de los partidos sabatinos de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos clásicos del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!

No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este sábado 22 de agosto a las 7:50 pm tiempo del centro de México.