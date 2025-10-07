¿Baja en Pumas? Gales da la peor noticia sobre Aaron Ramsey durante la Fecha FIFA

De cara a la Fecha FIFA de este mes de octubre hay malas noticias para Pumas y la Selección de Gales. Con el llamado de Aaron Ramsey al conjunto de ‘Los Dragones’, la escuadra nacional dio a conocer la baja del mediocampista de 34 años de edad, quien se ha resentido de una molestia muscular por la que no estuvo disponible en el juego de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Pumas y Chivas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América confirma BAJA durante la Fecha FIFA

“Isaak Davies y Rubin Colwill han sido convocados para los partidos contra Inglaterra y Bélgica, en sustitución de Dan James y Aaron Ramsey”, señalan las redes sociales de la Selección de Gales.

DIWEDDARIAD CARFAN 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Isaak Davies and Rubin Colwill have been called up for the matches against England and Belgium, replacing Dan James and Aaron Ramsey. pic.twitter.com/dQZI4xbZQk — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 6, 2025

Números de Aaron Ramsey con Pumas

Desde su llegada al Club Universidad Nacional, Aaron Ramsey tiene un registro de seis partidos jugados en los cuales, en tres ocasiones ha saltado a la cancha como titular y ha colaborado con un gol bajo las instrucciones de Efraín Juárez.

Con la Selección de Gales, el centrocampista tiene una marca de 86 partidos disputados con 21 anotaciones para su escuadra nacional.

En la presente Fecha FIFA, ‘Los Dragones’ se miden a Inglaterra en duelo amistoso a llevarse a cabo el 9 de octubre. Posteriormente, encaran la Jornada 8 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, compromiso en el que se enfrentan a Bélgica el 13 de octubre.

Te puede interesar: ¡No sueltan a Gilberto Mora! Xolos de Tijuana habría bateado a dos equipos europeos