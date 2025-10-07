ÚLTIMA HORA: América confirma BAJA durante la Fecha FIFA

Malas noticias en el Club América. Luego de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, se ha confirmado la baja de uno de los jugadores del conjunto de Coapa, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido frente a Santos Laguna.

Presentando una lesión al minuto 34, José Raúl Zúñiga tuvo que salir de cambio para darle ingreso a Rodrigo Aguirre, quien puso el 1-0 en la pizarra en un compromiso en el que el conjunto azulcrema se hizo de los tres puntos tras ganar por 3-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este martes 7 de octubre y mediante redes sociales, el equipo dirigido por André Jardine dio a conocer el estado de salud de ‘La Pantera’.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

“El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, señala el parte médico del equipo.

Por ahora, la actividad en la Liga BBVA MX entra en pausa debido a la Fecha FIFA de octubre, sin embargo, para la Jornada 13 el América visita a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse el 18 de octubre a las 21:05 horas.

En el Torneo Apertura 2025, José Raúl Zúñiga tiene un registro de 11 partidos jugados en los que en seis ocasiones ha sido titular.

