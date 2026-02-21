Bombazo en puerta: Pumas pone la mira en una figura clave de Cruz Azul

Mientras Cruz Azul disfruta de un semestre sólido, una noticia comenzó a circular durante la Jornada 7. Pumas estaría siguiendo de cerca a uno de los jugadores más determinantes del plantel celeste.

Y no se trata de cualquier nombre. Andrés Gudiño pasó de ser una alternativa a convertirse en pieza fundamental. En el arranque del torneo, cuando las dudas aparecían, fue él quien sostuvo al equipo en momentos clave. Atajadas determinantes, liderazgo creciente y una seguridad que contagia.

Incluso asumió el rol de capitán tras la salida de Ignacio Rivero, confirmando que su impacto no se limita al arco.

Su rendimiento ha sido tan consistente que algunos ya lo colocan como opción real en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Sobre todo durante este torneo de Clausura 2026 ha mostrado ser ese guardameta confiable que todo club necesita.

La jugada que podría mover todo

El interés de Pumas tendría un motivo concreto: la incertidumbre sobre la renovación de Keylor Navas. Si el costarricense no continúa en Ciudad Universitaria, el club buscaría un portero mexicano probado en la Liga MX.

No sería la primera vez que Universidad Nacional lo contempla como alternativa. La diferencia ahora es el contexto: Gudiño demostró que puede ser titular en cualquier equipo del torneo.

En Cruz Azul, el escenario también es complejo. Kevin Mier está cerca de volver tras su recuperación y todo apunta a que recuperará protagonismo. Además, el colombiano es una de las cartas fuertes del club pensando en un posible movimiento internacional.

Por su parte, Gudiño tiene contrato hasta 2027, lo que coloca a La Máquina en posición de fuerza. Pero en el futbol mexicano, cuando dos grandes se cruzan en el mercado, las negociaciones se vuelven muy interesantes.