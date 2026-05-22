Pumas vs Cruz Azul: ¿Quiénes son los jugadores MÁS CAROS de la final del CL2026?

El futbol mexicano está a 90 minutos de conocer al auténtico campeón del torneo Clausura 2026, mismo que saldrá de los Pumas de la UNAM o, bien, de la Máquina de Cruz Azul. Ante esta situación, ¿te has preguntado quiénes son los jugadores más caros de esta gran final?

cruz azul

A nivel general, es Cruz Azul quien cuenta con una plantilla más elevada en relación a Pumas; sin embargo, vale decir que existen algunos jugadores universitarios que compiten por ser los más costosos por su edad y el presente que tienen, de acuerdo con lo establecido por Transfermarkt.

¿Quiénes son los jugadores más costosos de la final entre Pumas y Cruz Azul?

José Paradela : Con un valor cercano a los 9 millones de euros, el mediocampista argentino destaca como el jugador más costoso de esta final entre Pumas y Cruz Azul, por lo que la afición celeste espera que demuestre lo anterior en el terreno de juego.

: Con un valor cercano a los 9 millones de euros, el mediocampista argentino destaca como el jugador más costoso de esta final entre por lo que la afición celeste espera que demuestre lo anterior en el terreno de juego. Jordan Carrillo: Su joven edad, así como el enorme impacto que ha tenido desde su llegada a Pumas, hace que la fuente antes mencionada considere que su valor ascienda a los 8 millones de euros, una cantidad interesante para un futbolista nacido en México.

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Jeremy Márquez: El héroe de Cruz Azul en la llave ante Chivas tiene un valor de 7 millones de euros, por lo que entra al top 3 de los futbolistas más caros de esta final entre universitarios y celestes. Márquez se desempeña como mediocampista; sin embargo, en muchos momentos de la Liguilla también lo ha hecho como carrilero por derecha.

¿Qué otros jugadores entran en la lista de los más costosos?

Existen otros elementos que, si bien no están entre los más caros, también cuentan con un valor realmente importante, teniendo como ejemplo principal Kevin Mier y sus 6 millones de euros en el mercado. Del mismo modo aparece Pedro Vite, ecuatoriano que tiene un precio similar al portero celeste.