Pumas y Cruz Azul deben agradecerle al CL2026; así llegarán fortalecidos al siguiente torneo

El Clausura 2026 trajo consigo una de las finales más vistas y llamativas de los últimos años gracias al enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, dos de las escuadras más grandes que existen en México y que, genuinamente, deberán agradecer por esta final más allá del resultado.

cruz azul

Pumas logró convertirse en uno de los mejores equipos de la temporada gracias al envión anímico que significó el arribo de Efraín Juárez. Cruz Azul, por su parte, tuvo una metamorfósis desde la llegada de Joel Huiqui, quien sustituyó a Nicolás Larcamón a una jornada para el término de la campaña regular.

Así aumentó el valor de las plantillas de Pumas y Cruz Azul tras el Clausura 2026

Una de las razones por las cuales este Clausura 2026 fue positivo para ambas instituciones guarda relación con el aumento en el valor de sus plantillas, de acuerdo con Transfermarkt. El sitio establece que Pumas tuvo un incremento en su XI titular de 14,200,000 euros, mientras que el de Cruz Azul fue de 6,175,000 euros.

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Un 30 de mayo de 2021 llegó la Novena ⭐️



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Del mismo modo, se resalta que Pumas tuvo un incremento en el valor de ocho de sus jugadores titulares, destacando el aumento de elementos como Rodrigo López (de 1.8 a 3.5 millones de euros), Pedro Vite (de 4.5 millones a 6 millones de euros) y Adalberto Carrasquilla (de 3.5 a 4 millones de euros).

Una situación similar ocurrió con algunos jugadores de la Máquina de Cruz Azul, entre los que sobresalen elementos como Jorge Rodarte (de 25 mil euros a 1.5 millones), Omar Campos (de 4 millones a 5 millones de euros), José Paradela (de 7 millones a 9 millones de euros) y Erik Lira (de 9 millones a 12 millones de euros).

¿Qué equipo tenía la plantilla más costosa al término del Clausura 2026?

El portal Transfermarkt establece que, al término del torneo Clausura 2026, fue el América el equipo que contaba con la plantilla más costosa al tener un valor de 98.20 millones de euros. En el segundo lugar aparece Chivas con 94.63 millones, mientras que el tercer lugar es Toluca con 87 millones de euros.