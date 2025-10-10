¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas DESCIENDE en el Ranking de Concacaf

El mal paso de Pumas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha cobrado factura. Luego de la Jornada 12 del certamen en curso, el Club Universidad Nacional ha perdido varios lugares en el Ranking de Clubes de Concacaf, mismo que fue actualizado esta semana de Fecha FIFA.

Dirigidos por Efraín Juárez, el conjunto del Pedregal hila tres derrotas consecutivas en la presente campaña, resultado con el que actualmente se ubican en el lugar 10 de la tabla general con un registro de 13 puntos luego de tres victorias, cuatro empates y cinco partidos perdidos.

Pumas baja en el Ranking de Concacaf de octubre 2025

Recientemente, la Concacaf dio a conocer el la nueva clasificación y el cuadro de la UNAM se ubica en el lugar 23 con una marca de 1,180 puntos, perdiendo tres puestos respecto al ranking del mes de septiembre.

El Ranking de Clubes de Concacaf de este mes lo lidera Cruz Azul con 1,264 unidades, seguido de Toluca con 1,248, ambas escuadras se mantuvieron respecto a la tabla del mes pasado.

En el tercer puesto aparece el Club América con 1,240 puntos seguido del Inter Miami en cuatro, Vancouver Whitecaps en quinto, Tigres en sexto, Columbus Crew es séptimo, LAFC ocupa el octavo lugar, Monterrey el noveno y el Top 10 lo cierra Philadelphia Union.

Entre otros equipos de la Liga BBVA MX que aparecen por arriba de Pumas se ubican Pachuca en el lugar 13, Chivas en el 15 y los Bravos de Juárez en el 22.

Tras la pausa de actividad en la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA, Pumas va a visitar a Rayados en la Jornada 13 del Apertura 2025. Desde la inauguración del Estadio BBVA en 2015, el Club Universidad Nacional nunca ha podido ganar en dicha cancha ante el cuadro de ‘La Pandilla’.

