CONFIRMADO: Gonzalo Piovi es BAJA de Cruz Azul tras renovar contrato

Malas noticias para Cruz Azul. Luego del empate en la Jornada 12 frente a Tigres, el conjunto de La Noria tiene una sensible baja para el Clásico Joven frente al América, partido a disputarse el 18 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y es que durante el encuentro en el Estadio Universitario, Gonzalo Piovi fue amonestado y no va a estar disponible para Nicolás Larcamón, pues el zaguero argentino acumula cinco tarjetas amarillas y fue castigado con un partido de suspensión.

“El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs”, señala la Comisión Disciplinaria.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Gonzalo Piovi ha sido una pieza clave en el conjunto Celeste. Desde el inicio de la campaña, el defensor de 31 años de edad ha sido titular con Cruz Azul, escuadra que hasta la Fecha 12, se mantiene en el cuarto lugar de la competencia con 25 puntos. Recientemente, el futbolista extendió su contrato con el equipo Cementero, firmando hasta 2028.

Números de Gonzalo Piovi con Cruz Azul

Desde su llegada a Cruz Azul, Gonzalo Piovi ha disputado 83 partidos con La Máquina, mismos en los que ha podido colaborar con siete asistencias en más de 7 mil minutos de actividad.

Por ahora, a pesar de que el defensor se perderá el juego ante el Club América, el futbolista hizo el viaje con Cruz Azul a California, donde el equipo dirigido por Nicolás Larcamón va a encarar un juego amistoso contra Pumas aprovechando la pausa por la Fecha FIFA de octubre.

