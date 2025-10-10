Calientan juego de México vs Argentina en el Mundial Sub-20: “Es hora de enfrentar a nuestro hijo”

La Selección Mexicana se mide a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Dirigidos por Eduardo Arce, el conjunto azteca encara el partido luego de haber eliminado a Chile, anfitriones de la competencia. Del otro lado, la albiceleste llega de vencer a Nigeria en los Octavos de Final.

De cara al juego en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a disputarse este 11 de octubre, los aficionados de Argentina ya comienzan a calentar el encuentro ante México, demeritando los logros de la Selección Mexicana con comentarios despectivos.

Mediante redes sociales, las publicaciones de los medios argentinos se llenaron de reacciones negativas ante México, asegurando que la historia les favorece y que la escuadra comandada por Eduardo Arce no debería presentarse al compromiso en la Copa del Mundo Sub-20, certamen en el que Argentina ha ganado todos sus partidos teniendo un paso perfecto desde la Fase de Grupos.

Con Gilberto Mora como la figura de la Selección Mexicana, la expectativa crece ante la escuadra dirigida por Diego Placente en un partido que promete grandes emociones.

Historial México vs Argentina en el Mundial Sub-20

En los antecedentes del Mundial Sub-20, la historia favorece a Argentina. El primer partido entre ambas escuadras en el certamen de categorías inferiores data de 1999. Aquel encuentro con sede en Nigeria fue favorable para México por marcador de 4-1 en la ronda de Octavos de Final. Posteriormente, en Ottawa 2007, Argentina superó a la Selección Mexicana en Cuartos de Final. En los planteles, aparecían nombres como los de Ángel Di María y Sergio Agüero del lado de la albiceleste. Por parte del combinado azteca jugaron elementos como Efraín Juárez, Héctor Moreno, Giovani Dos Santos y Carlos Vela.

Finalmente, el partido más reciente de México vs Argentina en la Copa del Mundo Sub-20 fue en 2011. El conjunto sudamericano obtuvo la victoria en la Fase de Grupos para acrecentar la rivalidad entre ambos países.

