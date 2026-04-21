Pumas UNAM aprovecha cualquier ayuda en este Clausura 2026 y esto lo demuestra

Pumas atraviesa un momento excelso en el Clausura 2026. Logró vencer a Atlético San Luis en la Jornada 15 y sumó su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota. Los dirigidos por Efraín Juárez llegarán a la Liguilla como uno de los equipos con mejor forma del torneo y son claros candidatos al título de la Liga BBVA MX. No obstante, esta buena racha también se debe a que los Felinos supieron aprovechar todas las oportunidades que se le presentaron.

A lo largo del Clausura 2026, Pumas recibió seis penales a favor y consiguió marcar todos ellos. Los disparos se dividieron en solo dos jugadores: Juninho Vieira y Robert Morales, con tres oportunidades de marcar desde los once pasos cada uno. Tanto el brasileño como el paraguayo fueron certeros con sus ejecuciones y lograron convertir en todas las ocasiones, goles que fueron vitales para la UNAM en la Liga BBVA MX.

|X: Pumas

En estos momentos, Pumas se ubica en la tercera posición de la tabla general del Clausura 2026 con 30 unidades, solamente por detrás del líder Chivas de Guadalajara y el escolta Pachuca. Con solo dos fechas restantes para que la Fase Regular llegue a su fin, los universitarios ya aseguraron su boleto a la Liguilla y buscarán cortar con una sequía de 15 años sin ser campeón del futbol mexicano.

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Pumas es el mejor visitante del torneo

Efraín Juárez consiguió posicionar a Pumas como uno de los equipos más difíciles de vencer fuera de casa en la Liga BBVA MX. Con el cierre de la Jornada 15, los Felinos suman 15 puntos jugando de visitante y se encuentran invictos fuera del Olímpico Universitario con cuatro triunfos y tres empates. Teniendo en cuenta el rendimiento de Universidad en torneos anteriores, esto era algo impensado y que el técnico mexicano logró cambiar.

Pumas buscará finalizar el torneo en lo más alto de la tabla del Clausura 2026 y esta noche enfrentará Juárez en Ciudad Universitaria. Luego, cerrará la Fase Regular del torneo enfrentándose a Pachuca en Hidalgo, un duelo directo que podría definir el segundo lugar de la tabla de la Liga BBVA MX. Sin dudas, los Felinos serán un equipo difícil de batir en la Liguilla.