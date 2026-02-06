Pumas estaría a punto de PERDER a Keylor Navas por esta TRISTE razón

El contrato de Keylor Navas termina el próximo verano, pero su futuro parece estar lejos de los Pumas de la UNAM y es que el costarricense no ha renovado aun su vínculo con el conjunto universitario por un motivo que ha inquietado y presionado a la directiva.

Keylor Navas no ha renovado contrato con Pumas

La llegada de Keylor Navas a los Pumas en el arranque del Apertura 2025 generó gran expectativa entre los aficionados por tratarse de un guardameta de amplia experiencia tras su paso por gigantes del futbol mundial como el Real Madrid y el PSG.

Junto con Navas, los Pumas también contrataron a otra figura internacional como Aaron Ramsey como piezas claves para armar un plantel competitivo y los aficionados se ilusionaron con terminar con una sequía de 15 años sin levantar el título de la Liga BBVA MX; sin embargo, luego de más de seis meses la realidad es totalmente opuesta.

Ramsey se fue a mitad de torneo, mientras que con Navas aun no se han obtenido los resultados esperados, lo que habría generado dudas en el portero costarricense respecto a su renovación.

Y es que a Navas, de 39 años, se le presentó un proyecto en el que buscaban ganar títulos; sin embargo, en el Apertura 2025 no pudieron superar el Play In al concluir en la décima posición de la tabla.

La falta de títulos comienza a desesperar a una figura internacional como Keylor Navas, quien parece no estar convencido con que el proyecto de Pumas tenga un mayor nivel para competir, además de que tampoco estaría conforme con el trabajo de Efraín Juárez.

Solo los triunfos podrían convencer al exguardameta de Real Madrid y PSG de renovar su contrato con los Pumas, al menos por seis meses más.

