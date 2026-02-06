Los 4 MEXICANOS que se marcharon a EUROPA en el mercado invernal

Este mercado invernal en Europa, ha dejado a mexicanos colocados en diferentes Ligas y con desafíos diversos. En los últimos días estallaron las noticias de Obed Vargas con el Atlético de Madrid y Fidalgo con el Real Betis, jugadores que inclusive ya debutaron en el balompié ibérico.

Fueron cuatro mexicanos, uno nacionalizado, los que emigraron en este mercado invernal, lo que sin duda es una gran noticia para el desarrollo y fomento de su talento, justo cuando la Copa Mundial de la FIFA está a escasos cuatro meses de comenzar.

Obed Vargas, ficha con el Atlético

Es conocida ya la historia, pero recapitulando, Obed rechazó un interés del América, ponderando que tendría una chance para Europa, la cual dijo, llegó y muy rápido se concretó para firmar con el equipo que admira que es el Atlético de Madrid, por lo que al haber voluntad de todas las partes, no dudó en que era a donde quería pertenecer.

Vargas ya debutó con el equipo de Simeone y se alista para comenzar una trayectoria prometedora como mediocampista.

Álvaro Fidalgo se marcha a Real Betis

Casi de manera paralela, uno de los extranjeros destacados que han llegado a México en los últimos años, Fidalgo cumplió 5 años en México, lo que lo facultaba para ser elegible en selección y luego escuchó una oferta del Betis, el equipo del América se convenció de su venta y se cocinó su partida.

Va a un equipo competitivo, aunque su debut fue amargo por caer por paliza de 5-0 sobre el Atlético en Copa del Rey.

Jorge Sánchez regresó a Europa, ahora con el Paok

El lateral Jorge Sánchez arriba al Paok de Grecia por un intensointerés y retoma esa trayectoria en el Viejo Contienente, donde tuvo pasos muy discretos con el Ajax y el Porto, equipos que en Países Bajos y Portugal, son de mucha tradición.

Su transferencia se toma como un desafío para el azteca y el deseo por superarse, pues estando en la mira para ir al Mundial, irse a un terreno no explorado a cuatro meses del Mundial, hablán de su iniciativa.

Cruz Azul y la única condición para que Jorge Sánchez llegue a Europa|Crédito: @CruzAzul / X

Aldahir Valenzuela, se marcha al Dundee

Aprovechando un vínculo de Rayados con el Dundee de Escocia, el jugador mexicano Aldahir Valenzuela se va con un préstamo por un año con opción a compra, luego de haber estado a prueba. El atacante centro o extremo, de origen tijuanense fue la transferencia más discreta, posiblemente por el poco impacto que tiene el Dundee, sin embargo, fomenta el desarrollo.