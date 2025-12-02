deportes
OFICIAL: México enfrentará vs Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica de Thibaut Courtois antes del Mundial 2026

Mediante redes sociales y un comunicado, la Selección Mexicana dio a conocer las fechas y rivales para la Fecha FIFA del mes de marzo previo al Mundial 2026

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Es oficial. La Selección Mexicana ha confirmado partidos amistosos previo al Mundial 2026. Luego de varias semanas de especulaciones, el conjunto nacional dio a conocer los enfrentamientos ante Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica de Thibaut Courtois, partidos a jugarse en el Estadio Ciudad de México y en la cancha del Soldier Field respectivamente.

El juego frente al cuadro luso comandado por Roberto Martínez se va a llevar a cabo el 28 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, el encuentro frente a Bélgica es el martes 31 de marzo a las 19:00 horas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Selección Mexicana
