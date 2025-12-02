OFICIAL: México enfrentará vs Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica de Thibaut Courtois antes del Mundial 2026

Es oficial. La Selección Mexicana ha confirmado partidos amistosos previo al Mundial 2026. Luego de varias semanas de especulaciones, el conjunto nacional dio a conocer los enfrentamientos ante Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica de Thibaut Courtois, partidos a jugarse en el Estadio Ciudad de México y en la cancha del Soldier Field respectivamente.

El juego frente al cuadro luso comandado por Roberto Martínez se va a llevar a cabo el 28 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, el encuentro frente a Bélgica es el martes 31 de marzo a las 19:00 horas.

