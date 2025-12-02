deportes
Nota

CONFIRMADO: Fecha y hora del partido de México vs Portugal y Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer de forma oficial el partido vs Portugal, equipo que lidera Cristiano Ronaldo y dirige Roberto Martínez previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
La Selección Mexicana ha confirmado el partido amistoso ante Portugal. Luego de varias semanas de rumores, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo va a visitar la Ciudad de México para encarar un encuentro rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: México enfrentará vs Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica de Thibaut Courtois antes del Mundial 2026

Dirigidos por Roberto Martínez, el cuadro luso ya se encuentra clasificado al Mundial 2026, pues lideraron el Grupo F con 13 puntos en un sector que compartieron junto a Irlanda, Hungría y Armenia.

Fecha y hora de México vs Portugal

El partido de México vs Portugal se va a llevar a cabo el sábado 28 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas, compromiso que marca la reinauguración del Estadio Banorte tras las remodelaciones por la Copa del Mundo.

"La Selección Nacional de México se enfrentará a Portugal, número 6 del ranking mundial en la cancha del Estadio Banorte.

"Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano, que se convertirá en el 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia", se lee en el comunicado.

De momento, no se han dado detalles sobre la venta de boletos para el compromiso del año entrante. Además del juego ante Portugal, la Selección Mexicana también se va a enfrentar a Bélgica el martes 31 de marzo, dicho partido se va a disputar en la cancha del Soldier Field con sede en Estados Unidos.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá TODAS las SEMIFINALES de ida y vuelta del Apertura 2025

Selección Mexicana
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

