Una década sin ser líder general: ¿Cómo le fue a Pumas la última vez que terminó como superlíder?

Luego de una fase regular impecable, los Pumas de la UNAM cerraron el Clausura 2026 como los líderes absolutos de la competencia, una posición que no solo les otorga el estatus de favoritos, sino que sacude los fantasmas de una sequía de más de una década sin dominar la tabla general.

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Pumas: El regreso al liderato tras 11 años

Para encontrar la última vez que los universitarios miraron a todos desde la cima, debemos remontarnos al torneo Apertura 2015. En aquel entonces, bajo la dirección técnica de Guillermo Vázquez, Pumas firmó un torneo histórico con 35 puntos, basando su éxito en un ataque letal conformado por Ismael Sosa y Eduardo Herrera. En esa Liguilla, el equipo despachó en cuartos de final a Veracruz (1-1), para después dejar en el camino al América (4-3) y llegar hasta la Gran Final, en una serie dramática ante Tigres; tras perder 3-0 en la ida, lograron una remontada épica en Ciudad Universitaria (4-1) para forzar los penales, donde lamentablemente se quedaron con el subcampeonato.

La era de Efraín Juárez: Récord y Campeonato de Goleo

Once años después, la historia se reescribe con tintes dorados. Bajo la gestión de Efraín Juárez, Pumas no solo recuperó el liderato, sino que superó su propia marca histórica al alcanzar las 36 unidades en este Clausura 2026. Juárez ha inyectado una mística de orden defensivo y agresividad que ha convertido al Estadio Olímpico Universitario en una fortaleza inexpugnable.

El éxito colectivo se vio refleja en el departamento ofensivo: el equipo auriazul presume ser el que más goles anotó en la temporada regular. Con una cuota de 34 anotaciones, el delantero universitario con más goles es el paraguayo Robert Morales con 8 tantos.

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Sin embargo, el liderato trae consigo el desafío más grande posible. El destino y los resultados de la Jornada 17 han dictado que Pumas se enfrente al América en los Cuartos de Final. Las Águilas, que entraron de forma sufrida en la octava posición, representarán la prueba de fuego para el proyecto de Juárez.

La mesa está puesta para una edición de Liguilla del Clásico Capitalino. Pumas llega con la estadística a su favor, el liderato en la bolsa y un goleador encendido, pero deberá demostrar que este liderato de 36 puntos tiene el temple necesario para levantar la octava corona y no repetir el amargo desenlace del 2015.

