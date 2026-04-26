¿Cuáles son los posibles rivales de Cruz Azul en la Liguilla?

Este domingo 26 de abril llega a su fin la fase regular del Clausura 2026 y Cruz Azul tiene una cita definitiva en el Estadio Banorte frente a un Necaxa ya eliminado. Sin embargo, más allá de los tres puntos, la atención de la afición cementera está puesta en la tabla general, donde el movimiento de las piezas tras los partidos de Pachuca y Toluca ha dejado un panorama electrizante para los Cuartos de Final.

Tigres le gana a Mazatlán con goleada en el Universitario

Bajo el debut de Joel Huiqui como técnico interino, tras el sorpresivo despido de Nicolás Larcamón, La Máquina llega a esta última jornada en la quinta posición con 30 puntos y una diferencia de goles de +10. Sus competidores directos ya movieron sus cartas: los Pumas asaltaron el liderato general (36 pts), Chivas terminó segundo, mientras que Pachuca se quedó en 31 unidades (3º) y Toluca alcanzó los 30 puntos (4º) con una diferencia de +12.

Si el torneo terminara hoy, el destino nos regalaría un Cruz Azul vs. Toluca. Al tener los mismos puntos que los escarlatas pero una diferencia de goles inferior (+10 contra +12 de los Diablos), La Máquina necesita vencer a Necaxa para escalar posiciones. Una derrota ante los Rayos sellaría prácticamente el choque contra Toluca cerrando en el Estadio Nemesio Díez .

¿Se puede evitar a los Diablos y buscar el tercer puesto?

La puerta hacia el tercer lugar sigue abierta. Si Cruz Azul logra derrotar a Necaxa por cualquier marcador, llegaría a 33 puntos, superando los 31 de Pachuca. También el empate le daría el tercer lugar por mejor diferencia de goles, los Tuzos tiene una diferencia de +6. En este escenario, los celestes subirían al tercer escalón y su rival sería el sexto clasificado, lugar que actualmente ocupa el Atlas (26 pts). Este cruce resultaría, en el papel, más accesible que medir fuerzas contra el poderío ofensivo de los Diablos.

Posibles cruces de Cruz Azul en los Cuartos de Final:

Si gana: Enfrentaría a Atlas cerrando como local.

Enfrentaría a cerrando como local. Si empata: Enfrentaría a Atlas cerrando como local.

Enfrentaría a cerrando como local. Si pierde: Enfrentaría a Toluca (4º) cerrando como visitante.

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El factor Huiqui y el Estadio Banorte

El cierre en el Estadio Banorte no es un detalle menor. La directiva apostó por un cambio de timón drástico antes de la Liguilla debido a la racha de nueve partidos sin ganar. Huiqui tiene la tarea de recuperar la memoria ganadora de un equipo que, pese a la crisis, presume haber ganado el 50 % de sus juegos en el torneo.

