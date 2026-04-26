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ÚLTIMA HORA: Los 8 equipos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026

Han quedado definidos los ocho equipos clasificados a los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Trofeo de la Liga BBVA MX

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 25 de abril del 2026, en la Jornada 17 del Clausura 2026, se definieron a los 8 equipos clasificados a la Liguilla del torneo. Aun falta que un equipo dispute su último encuentro por lo que podría haber un ligero cambio en las posiciones.

Los equipos que van a jugar Cuartos de Final del Clausura 2026

Los ocho equipos clasificados para jugar los Cuartos de Final del Clausura 2026 son:

  • Pumas
  • Chivas
  • Pachuca
  • Cruz Azul
  • Toluca
  • Tigres
  • Atlas
  • América

Con los ocho clubes clasificados, quedaron definidos los primeros dos juegos de los Cuartos de Final.

En la Jornada 17 se definieron los últimos tres lugares para los Cuartos de Final pues tanto Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya habían asegurado su boleto para la Liguilla.

Los juegos definidos de la Liguilla del Clausura 2026

Los dos juegos ya definidos de la Liguilla del Clausura 2026 son:

Chivas vs Tigres
Pumas vs América

Al finalizar la actividad del domingo 26 de abril del 2026, se definirán los últimos dos encuentros dependiendo del lugar en el que quede Cruz Azul.

Los equipos eliminados del Clausura 2026

Al quedar definidos los equipos que avanzan a la fiesta grande del fubtol mexicano, quedaron definidos los 10 clubes que quedan eliminados del torneo

  • Santos
  • Puebla
  • Mazatlán
  • Juárez
  • Necaxa
  • Atlético de San Luis
  • Rayados de Monterrey
  • Querétaro
  • León
  • Xolos

Fechas en que se juegan los Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Cuartos de Final se disputan en las siguientes fechas:

Los juegos de ida el sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026 y los juegos de vuelta el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.

El motivo se debe porque dos clubes disputan Semifinales de Conchampions entre semana, tanto ida y vuelta por lo que para los Cuartos deben de disputarse los fines.

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