Nathan Silva rompe el silencio tras polémica por tocar la copa antes de la Final: “No me preocupo por eso”

Luego de haber perdido la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y de ser señalado por un sector de la afición de Pumas por haber tocado la copa antes de ganarla, Nathan Silva habló ante los medios y aseguró no sentirse culpable por romper la cábala ya que antes de las supersticiones, él confía en el trabajo de sus compañeros.

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Nathan Silva rompe el silencio tras tocar la copa antes de ganarla

En el día de medios, Nathan Silva habló con Carlos Guerrero 'Warrior', comentarista de TV Azteca, y tocó el trofeo de la Liga BBVA MX desatando toda clase de comentarios entre los que aseguran que la copa no se toca hasta que se gana.

“Yo no me preocupo con eso. No confió en esto, yo confié en el trabajo, en el esfuerzo no tengo nada qué decir. Estamos tristes porque es una Final que nosotros nos preparamos mucho, infelizmente no salió cómo queríamos, pero ahora es seguir. Tenemos que seguir y mirar la próxima temporada”, declaró Silva este lunes ante los medios de comunicación a su salida de La Cantera.

El defensa brasileño agradeció a sus compañeros por el trabajo realizado a lo largo de un torneo en el que terminaron como líderes generales y llegaron a la Final del Clausura 2026, pero no les alcanzó para ganar el campeonato que se les ha negado durante los últimos 15 años.

"Agradecimientos totales hacia todo el grupo, jugadores, staff, directivos, por siempre estar ahí. No fue un camino fácil y al final cumplimos uno de los objetivos que era llegar a la última semana”, dijo Silva.

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