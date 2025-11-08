¡ÚLTIMA HORA! Pumas presenta oficialmente su nuevo uniforme de la temporada 2025-2026

Los Pumas de la UNAM presentaron oficialmente el tercer uniforme para lo que resta de esta temporada 2025-2026 y que forma parte de la colección retro de T90 que lanzó Nike, la firma que los viste,

Pumas lanzó su tercer uniforme de la temporada 2025-2026

El nuevo uniforme fue presentado este sábado 8 de noviembre a través de las redes sociales del equipo Universitario y destaca por sus llamativos colores que no dejaron indiferentes a los aficionados.

Para esta nueva indumentaria, los Pumas eligieron una camiseta en color verde con las mangas en azul y el tradicional emblema del equipo en el mismo color.

El uniforme corresponde a la temporada 2025-2026, por lo que podría ser utilizado en la última jornada de este Apertura 2025 y en caso de que avancen a los Play In y continúen su camino por la Liguilla, aunque será a partir del Clausura 2026 en donde habrá más oportunidades de verlo en acción.

Pumas busca meterse al Play In del Apertura 2025

Última jornada del Apertura 2025 y los Pumas tienen la oportunidad de calificar al Play In, pero para ello necesitan de una victoria sobre el Cruz Azul este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los Universitarios dependen de sí mismo para lograr el pase, pero solo la victoria les permitiría los tres puntos necesarios para escalar a la décima posición y hacerse del lugar en los Play In.

