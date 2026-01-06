Pumas quiere a este delantero de 3 millones, pero él se rehúsa a formar parte del equipo UNAM

Pumas UNAM es uno de los equipos de la Liga BBVA MX que más rápido se movió en este mercado invernal. Con cuatro contrataciones ya confirmadas y varios sondeos activos, el equipo busca dar el golpe en el Clausura 2026. Sin embargo, no todo son buenas noticias, y una operación podría caer por la voluntad del jugador involucrado.

Pese a ya haber concretado el arribo de Juninho Vieira , su gran objetivo del año, a fines de 2025, los Auriazules quieren sumar otro futbolista de garantías en el ataque. Fue en dicha búsqueda que apareció el nombre de Robert Morales, delantero paraguayo de 26 años de Toluca.

|X @TolucaFC

Si bien Súper Deportivo y otros medios aseguran que las charlas entre clubes están bien encaminadas y que se podría dar el acuerdo en los próximos días, una nueva información despertó la preocupación de toda la afición universitaria. Esto, debido a que Morales tendría otras intenciones.

Récord reportó que, más allá del visto bueno de los Diablos Rojos, el delantero paraguayo preferiría seguir su carrera en Sudamérica. Si esto ocurre, la dirigencia de Pumas debería ir en busca de un nuevo atacante cuanto antes, especialmente sabiendo que el Clausura 2026 inicia este viernes.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Por qué Morales no quiere jugar en Pumas?

Robert Morales no tendría intenciones de llegar a Pumas UNAM en este mercado, y en su lugar buscaría continuar su carrera en la liga de Brasil. Reportes afirman que al menos un equipo de dicho país lo tiene en carpeta y que podría avanzar por su contratación en el corto tiempo.

|X @TolucaFC

Si bien no trascendió cuál es el club del Brasileirao interesado en el paraguayo, se especula que podría ser uno de los más importantes. Esta propuesta desde Sudamérica sería más que atractiva para el jugador, que la vería como una mejor opción para su futuro que el equipo UNAM.

Por su parte, Pumas ya tendría a una alternativa en la mira. Claro Sports aseguró que, si finalmente se cae la operación por Morales, los Auriazules intentarían cerrar la llegada de Alfredo Morelos, jugador que milita en el Atlético Nacional de su Colombia natal.