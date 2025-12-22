¿Es realmente tan bueno Juninho Vieira? Así juega el nuevo refuerzo de Pumas UNAM

Tras un mal Apertura 2025 en la Liga BBVA MX, Pumas UNAM ya confirmó a varios refuerzos para el Clausura 2026 y entre ellos se destaca la llegada de Juninho Vieira, el delantero centro que arribó desde el Flamengo, donde ha conseguido muchos títulos y se transformó en un futbolista consagrado. Pero, ¿realmente es tan bueno el brasileño?

Luego de que Pumas confirmó la incorporación de Juninho Vieira a la institución, muchos se preguntan qué tan bueno es este fichaje, esta nueva alta en la plantilla de Efraín Juárez. En cuanto a los números más fríos, la realidad es que siempre fue suplente en el Flamengo, pero de todos modos aportó buenos minutos ingresando desde el banquillo de relevos.

Juninho fue anunciado como refuerzo de Pumas para el Clausura 2026|TV Azteca

La carrera de Juninho Vieira tuvo algunos altibajos

Tras pasar por distintos equipos de Brasil y de Portugal (pequeños), el delantero que hoy tiene 29 años arribó al Qarabağ de Azerbaiyán, donde su carrera despegó aún más, pues consiguió 2 títulos y más de 40 goles y más de 50 contribuciones a gol (G+A). Por eso se ganó el regreso al Brasileirao, donde jugó un año entero con Flamengo.

En el Flamengo su paso fue fugaz y pudo tener más continuidad, puesto que apenas jugó 7 partidos como titular y solo pudo marcar 4 goles pese a que venía de marcar muchos goles en Azerbaiyán. De todos modos, le alcanzó para conquistar 4 goles y ser vendido a Pumas UNAM.

¡Qué bien te queda el azul y oro! 💙💛



Juninho ha llegado a la Cantera con mucha ilusión y entusiasmo de hacer historia en este Club 🤩#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/1zzqQAMlPI — PUMAS (@PumasMX) December 21, 2025

El dinero que pagó Pumas UNAM por Juninho Vieira

De acuerdo a los datos publicados por Transfermarkt, el Club Universidad Nacional pagó 5 millones de euros por el traspaso de Juninho Vieira desde el Flamengo. Se espera que rinda al máximo y potencie a la plantilla de cara al 2026.

Los números de Juninho Vieira en el Flamengo

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Juninho Vieira con el Flamengo de Brasil son los siguientes:

Partidos jugados: 34

Encuentros disputados como titular: 7

Goles marcados: 4

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 1 amarilla y ninguna roja

Títulos: 4 (Serie A Brasileirao 2025, Copa Libertadores 2025, Derbi de las Américas 2025 y Copa Challenger 2025).