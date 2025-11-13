Pumas se ‘refuerza’ con leyenda del futbol colombiano previo al Play-In de la Liga BBVA MX

Los Pumas de la UNAM recibieron en sus instalaciones de Cantera a la leyenda colombiana René Higuita, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA de noviembre . El histórico guardameta convivió con la directiva, con el técnico Efraín Juárez y con los jugadores del primer equipo que permanecieron en la capital al no haber sido convocados con sus respectivas selecciones nacionales.

La visita se dio en medio de la reciente polémica entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier, luego de la fuerte entrada del panameño sobre el portero colombiano . En ese contexto, Higuita visitó el campamento universitario, donde Pumas compartió en redes sociales imágenes y un video de su encuentro con el plantel.

“Gracias al presidente de Pumas y a mi amigo Efraín Juárez por la posibilidad de estar aquí y conocer esta institución. Tengo muy buenos recuerdos de Pumas en mi época y también de Jorge Campos”, expresó el exguardameta colombiano.

Higuita aprovechó su estancia para enviar un mensaje a la afición auriazul, a la que pidió paciencia y confianza en el proyecto encabezado por Juárez. El colombiano destacó que el técnico mexicano “es un gran entrenador”, recordando que durante su paso por Atlético Nacional en Colombia logró un histórico doblete al conquistar la Liga y la Copa en 2024.

🐾 ¡Visita de lujo hoy en Cantera, René Higuita, el mejor portero en la historia de Colombia y leyenda del futbol mundial! 🇨🇴🦂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rgcd8ngsJ4 — PUMAS (@PumasMX) November 12, 2025

Caso Carrasquilla - Kevin Mier

El exarquero también fue cuestionado sobre la jugada que involucró a Carrasquilla y Kevin Mier durante el encuentro entre Pumas y Cruz Azul de la Jornada 17 del Apertura 2025, durante la reciente ceremonia del Salón de la Fama en Pachuca. Higuita consideró que el árbitro, Fernando Hernández Gómez, tuvo responsabilidad por no haber expulsado al mediocampista panameño tras la dura entrada.

“Tuve la oportunidad de hablar con Kevin, muy tranquilo. Son cosas que pueden suceder en el futbol, pero esto debe dejar un mensaje para todos, incluso para el árbitro. Si una jugada tan peligrosa solo se castiga con amarilla, entonces algo no se está haciendo bien”, comentó el colombiano.

¿Cuándo Inicia el Play-In?

Pumas enfrentará a Pachuca en la fase de Play-In del torneo Apertura 2025, tras finalizar en el décimo lugar de la clasificación general, los encuentros de esta instancia se disputarán después del parón por la Fecha FIFA.