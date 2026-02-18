ÚLTIMA HORA: Pumas sufre fuerte consecuencia tras ser ELIMINADO en la Concachampions 2026

La eliminación prematura de Pumas en la Concachampions 2026 ya tuvo consecuencias. Luego de ser eliminados por San Diego FC en la Primera Ronda del certamen, el Club Universidad Nacional ha descendido varios puestos en el Ranking de Concacaf, mismo que fue actualizado esta semana.

Dirigidos por Efraín Juárez, el conjunto del Pedregal ha perdido seis puestos con respecto a la clasificación que se dio a conocer a inicios de febrero. Actualmente, Pumas se encuentra en el lugar 23 de la tabla con un registro de 1,175 puntos, siendo superado por varios conjuntos de la Major League Soccer incluido San Diego, escuadra que venció a Pumas por marcador global de 4-2. Antes, el cuadro de la UNAM se ubicaba en el puesto 17. Tras la actualización, el Ranking de Clubes de Concacaf sigue siendo liderado por Toluca, actual bicampeón de la Liga BBVA MX con marca de 1,259 unidades.

¿Cómo va Pumas en el Clausura 2026?

A lo largo del Torneo Clausura 2026, Pumas se mantiene en el tercer lugar de la competencia con registro de 12 puntos, resultado de tres victorias y tres empates en un certamen en el que se mantienen invictos. Para la Jornada 7, el Club Universidad Nacional recibe a Rayados de Monterrey el domingo 22 de febrero, compromiso a disputarse en punto de las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

En la Concachampions 2026, los Pumas fueron el único equipo de la Liga BBVA MX que no pudo avanzar a la siguiente ronda, pues Toluca, Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres ya se encuentran instalados en Octavos de Final.

