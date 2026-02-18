¿Adiós a Goyo? Pumas presenta nueva MASCOTA en el Clausura 2026

La historia de Pumas sigue cambiando. Este 18 de febrero, el Club Universidad Nacional ha realizado un cambio en la imagen del equipo durante el Torneo Clausura 2026, presentando una nueva mascota para la rama femenil.

"El Club Universidad Nacional y en el compromiso que tenemos, favorecemos la igualdad de lo que es la formación de lo que son nuestras y nuestros jovenes. En un ambiente de generar compromisos, con un carácter de responsabilidad social y buscando el impulso de la rama femenil del futbol, buscamos ser incluyentes y darle liderazgo a la rama del deporte femenil. Será un símbolo del Club Universidad Nacional que viene a complementar nuestra identidad, la botarga Goya, se complementa y será el símbolo de pertenencia, fueron las palabras de Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas.

¡GOYA, BIENVENIDA!



Hay nombres que se gritan con el alma y leyendas que cobran vida. Hoy, el rugido del Estadio Olímpico Universitario tiene un nuevo rostro. 🐾



Llega una nueva integrante al Club Universidad Nacional, Goya, quien ya es parte de nuestra historia y de nuestra… pic.twitter.com/bfeyIHekft — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

¿En qué lugar va Pumas Femenil en el Clausura 2026?

Durante la presente campaña de la Liga BBVA MX Femenil, Pumas se ubica en el séptimo puesto de la tabla general con un registro de 17 puntos, resultado de cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Para la Jornada 10, el equipo dirigido por Roberto Medina recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, compromiso a disputarse el 20 de febrero a las 18:00 horas.

En la rama varonil, la mascota del equipo seguirá siendo Goyo, quien ha acompañado a la escuadra del Pedregal durante varios años ahora, cada equipo ya tiene a su representante.

