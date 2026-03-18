Prometía ser la estrella de Pumas, pero no ganó nada y hoy revela su dieta: “Vivía a galletitas y fideos”

Pumas UNAM acostumbró a sus aficionados a tener figuras de talla mundial en su plantilla. Hoy el máximo referente es Keylor Navas, quien se encuentra en pláticas para renovar su contrato, pero en un pasado los universitarios supieron tener a Eduardo Salvio en el equipo. El extremo argentino llegó a Pedregal a mediados de 2022 como una estrella consolidada, pero su paso por la institución no es recordado debido a la falta de títulos.

En julio de 2024, el ‘Toto’ Salvio le puso fin a su estancia en Ciudad Universitaria y salió libre hacia Lanús, sin haber podido consagrarse campeón en la Liga BBVA MX. Hoy, prácticamente dos años después de su salida, el delantero de 35 años reveló cuál era su dieta antes de dar el salto a Europa en los inicios de su carrera profesional, donde ni siquiera comía verduras.

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“Yo comía muy mal. Cuando fui al Atlético de Madrid vivía a galletitas, Coca-Cola y fideos todos los días”, fue lo que expresó Salvio en una entrevista con el periodista argentino Juan Pablo Varsky. Además, contó los desafíos que tuvo que afrontar al tener su primera experiencia en Europa, donde por ejemplo, reveló que llegó a Atlético Madrid “con 4 kilos demás”.

“Cuando fui al Atlético de Madrid vivía a galletitas, Coca-Cola y fideos todos los días”@totosalvio8 cuenta cómo tuvo que cambiar su alimentación al llegar al fútbol europeo.



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Eduardo Salvio revela la verdadera razón por la que salió de Pumas

Finalizado el Apertura 2023, restaban seis meses para que el contrato del Toto llegara a su final y, si bien tenía la opción de renovar su contrato con Pumas, el futbolista argentino tomó la decisión de acabar con su contrato y salir libre de la UNAM. Tras salir del club en julio de 2024, Salvio recibió críticas por parte de los aficionados universitarios, pero aseguró que su familia tuvo mucho que ver en su decisión final de fichar por Lanús.

Salvio comentó que sus hijos vivían en Argentina, por lo que no pasaba tiempo con ellos. “Los veía tres, cuatro veces al año. Eso también me jugaba en contra. Yo los extrañaba mucho”, compartió. “Mi decisión de volver era para estar cerca de mis hijos. Mis papás no estaban tan bien de salud, quería pasar tiempo con ellos”, agregó.

Toto Salvio y su gran presente en Argentina

Tras su regreso al futbol argentino luego de dejar Pumas, el futbolista con pasado en Atlético Madrid y Benfica se volvió a reencontrar con su mejor nivel. En 2025 consiguió ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús al vencer a Atlético Mineiro de Brasil por penales.

Sin embargo, el gran momento del Toto no terminaría allí, ya que a principios de este 2026, logró obtener la Recopa Sudamericana, torneo que enfrenta al campeón de la Sudamericana con el ganador de la Copa Libertadores. Los argentinos vencieron a Flamengo de Brasil con un global de 4-2, habiendo triunfado en el partido de ida y de vuelta.