Su contrato vence en pocos meses y ponen en riesgo la renovación de Keylor Navas en Pumas: “Puede que sea tarde”

El futuro de Keylor Navas en Pumas UNAM comienza a generar preocupación dentro del club. Con su contrato entrando en los últimos meses, la renovación todavía no se concreta y desde el entorno del equipo ya advierten que la situación podría complicarse si no se toman decisiones pronto.

El contrato de Keylor Navas entra en su etapa final

Su vínculo con Universidad expira el 30 de junio del año corriente, por lo que restan menos de tres meses para que Navas deje de ser futbolista auriazul. Esto significaría un golpe más que duro para el equipo de Efraín Juárez, ya que el portero tico se ha convertido en un referente dentro del vestidor, además de ser la principal figura de la plantilla con diferencia.

La frase que encendió las alarmas en Pumas: “Puede que sea tarde”

Eduardo Saracho, ex-vicepresidente deportivo de Pumas, reveló que la directiva actual ha tardado demasiado tiempo en negociar la renovación de Navas y ahora podría ser tarde para estampar la firma.

“Yo te diría que no pensaría que es tan complicado, pero cuando llegas a cierto punto como ahora, que es marzo, puede ser (que sea tarde). Él ha hablado que no depende de él. Sería poco ético hablar de una negociación en la que no estoy, pero lo que sí estoy cierto porque lo viví es que la intención de él siempre fue renovar”, comentó.

Pumas está tardando con la renovación de Navas|Crédito: Pumas UNAM

“Él está contento y tranquilo. Esa siempre fue la intención, pero cuando hay cambios en liderazgos, y él lo ha dicho, que hay cosas que no dependen de él, llega marzo y la cosa no está claro. Le diría a la afición que hay que disfrutar a Keylor una decena de partidos y ojalá sea una centena. No creo que sea por él”, agregó el ex-directivo de la UNAM.

TE PUEDE INTERESAR:



El rendimiento de Keylor Navas que genera debate

El portero con pasado en Real Madrid ha sido clave para que Pumas solo lleve una derrota en 11 fechas del Clausura 2026. A lo largo del torneo, Keylor Navas se ubica como el guardameta con mayor cantidad de paradas con un total de 47. Su próximo perseguidor es Carlos Acevedo de Santos Laguna con 43 disparos detenidos.

El tico de 39 años es una de las principales razones por las que los Felinos luchan por el título de la Liga BBVA MX y la afición concuerda en que debe ser renovado. Sin embargo, la última palabra la tendrá la directiva de Pumas.

Los posibles escenarios si Navas no renueva

En caso de que Navas no continúe en Pumas, varios equipos de la Liga BBVA MX están monitoreando su situación. Además, reportes indican que el portero tendría ofertas desde la MLS, siendo otro posible destino para el costarricense. Cabe destacar que Keylor aseguró no tener intenciones de retirarse del futbol, por lo que seguirá jugando profesionalmente pase lo que pase con su futuro en Pedregal.

La situación de Keylor Navas se ha convertido en uno de los temas más delicados para Pumas UNAM. Con el tiempo corriendo en contra y sin un acuerdo cerrado, el futuro del histórico arquero podría definirse antes de lo esperado.