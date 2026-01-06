Pumas UNAM quiere a este delantero extranjero de 52 millones y las negociaciones “están avanzadas”

Pumas no baja el ritmo en el mercado de pases y mantiene activo su plan para llegar con un plantel competitivo al Clausura 2026. Con la mira puesta en reforzar las zonas que el cuerpo técnico considera clave , la directiva auriazul avanzó de manera firme por un delantero que ya conoce la Liga BBVA MX: el paraguayo Robert Morales de Toluca.

Tras cerrar las incorporaciones de Juninho Vieira , César Garza, Antonio Leone y Jordan Carrillo, Morales aparece como una opción atractiva por experiencia, adaptación al medio local y un costo que ronda los 3 millones de euros en Transfermarkt, cifra que el club considera razonable.

Según reveló el portal Súper Deportivo, las negociaciones entre Pumas UNAM y Toluca por el atacante sudamericano "están avanzadas", por lo que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. Morales corre de atrás en la consideración de Antonio Mohamed, por lo que este podría ser un cambio positivo en su carrera.

El delantero paraguayo llegó al futbol mexicano en 2023 y fue parte de una etapa exitosa con los Diablos Rojos. Allí levantó un bicampeonato de la Liga BBVA MX, además del trofeo de Campeón de Campeones y la Campeones Cup 2025. Sin embargo, pese a los títulos, su rol fue mayormente secundario.

Robert Morales: Un movimiento que beneficia a Pumas y a todas las partes

Desde Toluca ven con buenos ojos la operación. El club busca liberar una plaza de extranjero y entiende que Morales podría ser una buena venta. En ese contexto, Pumas aparece como un destino ideal para él, dado que le ofrecerá más minutos, protagonismo y la posibilidad de convertirse en una referencia ofensiva.

En lo deportivo, el paraguayo llega con números que respaldan su aporte. En el Apertura 2025 disputó 15 partidos de Fase Regular, fue titular en el 35% de ellos, según Transfermarkt, y sumó tres goles y tres asistencias. En la Liguilla participó en cinco encuentros, aunque con menor presencia desde el arranque (17%).

Cabe destacar que, en caso de que se caiga a último momento la negociación por Morales, la directiva de Pumas ya tendría en mente una alternativa. Los reportes recientes de Claro Sports apuntan a que el club iría a la carga por Alfredo Morelos, delantero colombiano de Atlético Nacional.