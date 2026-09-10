CONFIRMADO: Pumas vende a estrella MUNDIALISTA en pleno Apertura 2026

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, a tan solo dos días de que cierre el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026, fuentes cercanas confirmaron a TV Azteca Deportes que el conjunto de Pumas vendió a estrella MUNDIALISTA.

¡MEMOTE MARTÍNEZ NO SE RINDE! 🔥 “LAS OPORTUNIDADES SE VENDRÁN Y TE TIENEN QUE AGARRAR PREPARADO” 🇲🇽 | Azteca Deportes

La nueva baja de Pumas para el Apertura 2026

Fuentes cercanas a TV Azteca Deportes confirmaron que Pumas logró llegar a un acuerdo por la venta del delantero Guillermo 'Memote' Martínez. El delantero deja de ser futbolista de los universitarios tras dos años y medio.

Los Pumas llegaron a un acuerdo con el conjunto de Tigres, por lo que 'Memote' Martínez se coloca como nuevo jugador del club tras la necesidad que tenían por futbolistas al ataque.

Se espera que con Tigres, pueda tener una mayor participación en el terreno de juego al ser un delantero con gran altura y corpulencia, su llegada a un club con jugadores que desbordan de gran forma y mandan muchos centros, 'Memote' puede mantenerse como pieza fundamental en el ataque.

🚨Tigres ficha a Guillermo "Memote" Martínez.

*️⃣Pumas lo transfiere de manera definitiva y en las próximas horas firmará su contrato con su nuevo club. https://t.co/UhR3Ze3Ts6 pic.twitter.com/tvF18xyRSu — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

Los números que deja Memote Martínez con Pumas

'Memote' deja a los Pumas luego de disputar 100 encuentros en los que logró marcar 32 goles y dar 3 asistencias en 5,430 minutos en el terreno de juego.

Martínez fue una pieza clave en el equipo en varios torneos pero su nivel no logró despuntar en las últimas temporadas pues empezó a tener un rol secundario en la alineación, teniendo minutos de cambio o quedandose en la banca.

Deja al equipo luego de llegar a la final en el Clausura 2026, partido en el que perdieron ante Cruz Azul. Con su baja, Juninho Vieira y Robert Morales serán los encargados de hacer los goles y liderar el ataque de Pumas.

