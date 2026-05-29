Pumas vs Cruz Azul, la final que entró a la HISTORIA de la Liga BBVA MX por esta razón

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo la gran final del Clausura 2026 y las curiosidades al respecto de este encuentro no cesan en el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, ¿sabías que el partido de vuelta entre Pumas y Cruz Azul ya es histórico para la Liga BBVA MX?

cruz azul

La vuelta, celebrada en el Olímpico Universitario, trajo consigo la consagración de la décima estrella en el escudo de Cruz Azul, institución que vino de atrás para derrotar a Pumas en su cancha prácticamente de último minuto, esto luego de la anotación del argentino Rodolfo Rotondi.

Pumas vs Cruz Azul, ¿la final más vista en la historia de la Liga BBVA MX?

Distintos informes señalan que la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, la cual se disputó al sur de la capital del país, se convirtió en el partido por el título más visto en la historia de la Liga BBVA MX; es decir, el más popular que los torneos cortos han tenido hasta ahora.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

¡Azules! 💙



Queremos ver cómo celebraron La Décima 👀



Manden aquí sus videos y fotos de festejos y cuéntennos dónde lo vivieron ⬇️🎉 pic.twitter.com/niy2Rdfqz9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 28, 2026

Fue Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien aseguró que la final de vuelta de la Liga BBVA MX entre universitarios y celestes recaudó una audiencia de 10.24 millones de espectadores, un incremento del 50 por ciento en México y los Estados Unidos.

Arriola, además, aseguró que nunca antes se habían visto dichos picos de audiencia, por lo que agradeció que esta se diera a través de la Televisión Abierta, siendo Azteca Deportes uno de los canales que más rating generó gracias a la participación de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

¿La afición volvió a los Estadios de la Liga BBVA MX la temporada pasada?

El comisionado de la Liga BBVA MX subrayó que, durante el Clausura 2026, se registraron alrededor de cuatro millones de aficionados en los estadios; es decir, un promedio de 23,217 por encuentro, lo cual es un aumento del cinco por ciento respecto al semestre anterior.