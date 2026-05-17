ÚLTIMA HORA: Raúl Jiménez cerca de firmar contrato con equipo de SEGUNDA división
Tras finalizar contrato este verano, el atacante ya tendría conversaciones avanzadas para continuar su carrera después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
El futuro de Raúl Jiménez vuelve a sacudir el mercado de fichajes en Europa, a una jornada de finalizar la temporada 2025/2026 con el Fulham, todo apunta a que el delantero mexicano rompería su vínculo con el conjunto londinense después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
De acuerdo con reportes de la prensa inglesa, el principal interesado en fichar al atacante sería el Wolverhampton, club donde vivió la mejor etapa de su carrera en Europa y en el que se convirtió en ídolo absoluto de la afición.
Wolves descendió y busca a Raúl para regresar a la Premier League
El panorama del Wolverhampton cambió por completo este año. El conjunto inglés perdió la categoría de manera matemática el pasado 20 de abril de 2026, poniendo fin a ocho temporadas consecutivas en la Premier League.
Ahora, los Wolves disputarán la próxima campaña en la EFL Championship y la directiva ya trabaja en un proyecto para buscar el ascenso inmediato. Ahí es donde aparece nuevamente el nombre de Raúl Jiménez.
Incluso, el domingo 17 de mayo, el delantero mexicano regresó al Molineux Stadium durante el empate 1-1 entre Fulham y Wolves, donde recibió una emotiva ovación de los aficionados locales, alimentando todavía más los reportes.
¿Su regreso a la Liga MX?
Mientras en Inglaterra lo quieren de vuelta, en México el Club América continúa atento a la situación del atacante mexicano.
La directiva azulcrema considera a Raúl Jiménez como el fichaje ideal para reforzar el ataque rumbo al Apertura 2026, especialmente ante la crisis que vive el conjunto dirigido André Jardine.
Sin embargo, el propio entorno del jugador asegura que, aunque ha recibido interés de clubes como Cruz Azul, Tigres y Monterrey, Raúl tendría clara una postura: si vuelve a la Liga MX, sería únicamente para jugar con el América.
Por ahora, el “Lobo de Tepeji” deberá decidir entre escribir un último capítulo en Inglaterra buscando devolver a Wolves a la Premier League o regresar al futbol mexicano como la gran bomba del América tras el Mundial de 2026.
🚨💣 BREAKING: RAUL JIMENEZ COULD RETURN TO WOLVES AFTER THE 2026 FIFA WORLD CUP!— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 17, 2026
There have been early talks between the club and player about a potential deal for the striker who is out of contract in the summer. 🤯🏴
Via @LiamKeen_Star pic.twitter.com/QkAWfi07A4