Nació en Estados Unidos, es figura en la MLS, pero su sueño es jugar la Copa Mundial de la FIFA con México

Si bien es cierto que nació en California, Estados Unidos, Jorge Ruvalcaba mantiene el deseo intacto de representar a México en una Copa del Mundo. En más de una ocasión, el extremo fue consultado sobre la posibilidad de representar al país de Barras y Estrellas, pero él siempre tuvo su idea clara: destacar para jugar en la Selección Mexicana. Pese a ello, aún no es considerado en su totalidad por Javier Aguirre.

Con apenas 24 años de edad, Ruvalcaba se unió a las filas del New York Red Bull de la MLS para comenzar con un nuevo episodio dentro de su carrera como futbolista profesional. Allí firmó contrato como Jugador Franquicia y se convirtió en una de las figuras más sobresalientes del equipo. Su gran nivel llevó a que la prensa estadounidense se pregunte por qué decidió representar a México y no a los Estados Unidos.

Ruvalcaba revela por qué escogió jugar para México

En una entrevista para Vamos Network, el delantero estadounidense naturalizado mexicano se mostró agradecido de haber podido vivir sus primeros años en un país como lo es Estados Unidos, pero su corazón le pertenece a México. Cabe resaltar que el jugador comenzó su formación como futbolista en territorio norteamericano, habiendo jugado para Golden State y Coyotes.

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“Estoy muy bendecido y agradecido de haber podido vivir la vida que he vivido aquí (en Estados Unidos)”, soltó en primera instancia y luego argumentó el por qué de su decisión: “Pero ambos padres míos nacieron en México, sabes, mis abuelos, con quienes siempre crecí, solo hablan español.

Crecí en hogares mexicanos, con todas nuestras fiestas, toda nuestra comida, todo lo que hacemos, y sabes, lo que he vivido, siempre ha sido la cultura mexicana. Entonces, cuando México me llamó por primera vez, por supuesto, es como un sueño hecho realidad, porque recuerdo ser un niño y ver a México jugar en la tele con mi familia.

Es una decisión difícil, pero son cosas en las que es como, creces de la manera en que vives todos los días, siempre me he considerado más mexicano que americano”, sentenció.

|Getty Images

Ruvalcaba tiene posibilidades de jugar el Mundial

El extremo viene de anotar en el empate contra New York City por la MLS y su gran rendimiento lo ha llevado a estar presente en la prelista de 55 jugadores que fue revelada por Javier Aguirre días atrás. Ruvalcaba es uno de los elementos que es seguido de cerca por la Selección Mexicana y mantiene viva su confianza de estar en la convocatoria final para la Copa del Mundo.

“La verdad (me siento) muy bien, físicamente bien, muy feliz, obviamente llegar a un equipo nuevo nunca es fácil, pero la verdad es que cada vez me voy sintiendo mejor y creo que en la cancha se nota. En tema de Selección me toca a mí hacer lo mío, que es aquí en la cancha, intentar meter goles, ayudar a mi equipo a ganar y hasta que no saquen la lista final hay posibilidades, que es lo más importante”, dijo el delantero para MLS en Español.

Cabe recordar que Ruvalcaba tuvo su debut absoluto con México en noviembre del año pasado tras haber sido alineado como titular en la derrota por 2-1 contra Paraguay. Suma apenas un partido con el combinado azteca y, posteriormente, no fue llamado por el ‘Vasco’ Aguirre para las convocatorias de enero, febrero y marzo. Ahora esperará meterse a la lista final de última hora.

