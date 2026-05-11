CONFIRMADO: El Pumas vs Pachuca tendrá PREMIO EXTRA, además de disputar la final del Clausura 2026

La semifinal del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca no solo definirá a uno de los equipos para contender por el título de la Liga BBVA MX, sino por el último boleto disponible para los clubes mexicanos en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Pumas y América firman un Clásico de locura en CU con empate lleno de goles

La Concacaf ha definido los criterios de clasificación y, tras los resultados de los torneos anteriores, la baraja de representantes aztecas está casi completa. Equipos como Cruz Azul, Toluca, Tigres, Chivas y América ya tienen sus maletas listas y el pasaporte sellado para la justa internacional gracias a su desempeño en el año futbolístico.

Sin embargo, queda una vacante. El reglamento estipula que el último cupo pertenece al finalista de este certamen. Con Cruz Azul y Chivas ya calificados por otras vías, la lógica es implacable: el equipo entre Pumas y Pachuca que logre superar su respectiva llave de semifinales y acceda a la Gran Final, se quedará automáticamente con el pase a la Concachampions.

Pumas: El regreso a la Concachampions

Para el conjunto de la UNAM, liderado por la figura internacional Keylor Navas, clasificar a la Copa de Campeones es una gran oportunidad en su internacionalización. Luego de haber eliminado al América en una serie épica, los universitarios llegan con el ánimo por las nubes en la búsqueda de su séptima estrella en el futbol mexicano.

🏆CONCACAF CHAMPIONS CUP 2027

✅5/27 TEAMS



🦅Club América se clasifica por mejor posición en la Tabla General en la Temporada 2025-26 de la 🇲🇽Liga BBVA MX.



Se define al Último clasificado entre Pumas y Pachuca, donde el Clasificado a la Final estaría dentro. pic.twitter.com/i3079Sewr9 — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 10, 2026

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Pachuca: Quiere volver a destacar en el plano internacional

Por otro lado, los Tuzos de Esteban Solari han demostrado ser un equipo diseñado para las competiciones de eliminación directa. Su capacidad para remontar marcadores adversos y su inagotable cantera los hacen un rival de cuidado. Pachuca sabe que el prestigio del club se ha construido en gran medida a través de sus éxitos internacionales, y quedar fuera de la edición 2027 no es una opción en los planes de la directiva hidalguense.

El destino ha querido que estas semifinales tengan un sabor a "final anticipada". El que gane, no solo tendrá la oportunidad de bordar una estrella más a su escudo en la final del Clausura 2026, sino que asegurará la vitrina internacional para el próximo año, con lo que ello implica en términos de ingresos, prestigio y la posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial de Clubes.

