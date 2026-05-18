Pumas vs Pachuca: Ver GRATIS y en VIVO el resultado de la transmisión de partido HOY domingo 17 de mayo, vuelta de la Semifinal del Clausura 2026 Liga MX; marcador online con horario en Azteca | Presentado por Nissan

Los Pumas y el Pachuca se enfrentan este domingo 17 de mayo en las Semifinales de Vuelta del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en donde los Auriazules necesitan la victoria por cualquier marcador para empatar el global y avanzar a la Gran Final.

Te puede interesar: Nació en Estados Unidos, es figura en la MLS, pero su sueño es jugar la Copa Mundial de la FIFA con México

¿Dónde ver Pumas vs Pachuca HOY?

Podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis el partido de Pumas vs Pachuca hoy en Azteca 7 y en los demás canales digitales de Azteca. No te pierdas la oportunidad de ver la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿A qué hora juega Pumas vs Pachuca?

Pumas y Pachuca se enfrentarán en punto de las 19:00 pm, horario del centro de México. Este encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, debido a que el Club Universidad Nacional terminó el torneo en una posición más alta que el Club Pachuca.

Historial reciente entre Pumas y Pachuca

Además de contar con una ventaja en el marcador global, Pachuca también ventaja en el historial, ya que en torneos cortos, Pumas y Pachuca se han enfrentado 69 veces, de los cuales los Tuzos han ganado 21, los universitarios 20 y han empatado en un total de 28 ocasiones.

Fechas de la final Liga MX Clausura 2026

El primer finalista del Torneo Clausura 2026 fue el Cruz Azul, esto tras derrotar a Chivas de Guadalajara. El ganador del encuentro entre Pachuca y Pumas avanzará a la final para enfrentarse a Cruz Azul. Los encuentros están programados para jugarse los días 21 y 24 de mayo de 2026, siendo el 24 de mayo el día que concluya el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.