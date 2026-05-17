Pumas vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la semifinal de vuelta del Clausura 2026? | Presentado por Nissan
Este domingo 17 de mayo de 2026 se juega la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026. Los Pumas regresan a casa con la obligación de remontar el marcador ante Pachuca
Este domingo 17 de mayo de 2026 se juega la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Pumas regresan a casa con la obligación de remontar ante unos Tuzos del Pachuca que no están dispuestos a ceder terreno en un duelo de alta tensión que promete dramatismo puro de principio a fin.
Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El partido de vuelta lo podrás ver completamente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. La transmisión arrancará en punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México) El equipo de Azteca Deportes llevará hasta tus pantallas el análisis, la polémica y toda la pasión de este juego definitivo que comenzará a rodar el balón a las 19:00 horas en la imponente cancha del Estadio Olímpico Universitario.
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La historia del primer capítulo Pumas vs Pachuca
El partido de ida, disputado el pasado jueves en el Estadio Hidalgo, dejó la balanza inclinada a favor de la escuadra de la Bella Airosa. En un encuentro sumamente disputado, Pachuca logró imponer condiciones y llevarse la victoria por un ajustado marcador de 1-0. El único tanto del encuentro llegó tras un disparo del marroquí Oussama Idrissi que sufrió un desvío en la zaga felina, dejando sin opciones al guardameta Keylor Navas y dándole una ventaja mínima pero vital a los dirigidos por ‘Tano’ Solari.
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Jugadores clave a seguir y bajas de Pumas y Pachuca
Para este choque de vuelta, las estrategias de ambos técnicos se verán severamente modificadas debido a las circunstancias de sus planteles. Pumas UNAM confiará en el olfato goleador del paraguayo Robert Morales, quien suma ocho goles en este Clausura 2026 entre la temporada regular y la Liguilla, siendo el principal eje de ataque de los universitarios. Por otra parte, lo más probable es que Salomón Rondón vuelva al once titular en este choque; aunque el experimentado delantero venezolano todavía no ha marcado en lo que va de la Liguilla, su jerarquía en el área sigue siendo una amenaza latente para cualquier defensiva.