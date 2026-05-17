Pumas vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la semifinal de vuelta del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Este domingo 17 de mayo de 2026 se juega la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Pumas regresan a casa con la obligación de remontar ante unos Tuzos del Pachuca que no están dispuestos a ceder terreno en un duelo de alta tensión que promete dramatismo puro de principio a fin.

Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El partido de vuelta lo podrás ver completamente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. La transmisión arrancará en punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México) El equipo de Azteca Deportes llevará hasta tus pantallas el análisis, la polémica y toda la pasión de este juego definitivo que comenzará a rodar el balón a las 19:00 horas en la imponente cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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La historia del primer capítulo Pumas vs Pachuca

El partido de ida, disputado el pasado jueves en el Estadio Hidalgo, dejó la balanza inclinada a favor de la escuadra de la Bella Airosa. En un encuentro sumamente disputado, Pachuca logró imponer condiciones y llevarse la victoria por un ajustado marcador de 1-0. El único tanto del encuentro llegó tras un disparo del marroquí Oussama Idrissi que sufrió un desvío en la zaga felina, dejando sin opciones al guardameta Keylor Navas y dándole una ventaja mínima pero vital a los dirigidos por ‘Tano’ Solari.

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Jugadores clave a seguir y bajas de Pumas y Pachuca

Para este choque de vuelta, las estrategias de ambos técnicos se verán severamente modificadas debido a las circunstancias de sus planteles. Pumas UNAM confiará en el olfato goleador del paraguayo Robert Morales, quien suma ocho goles en este Clausura 2026 entre la temporada regular y la Liguilla, siendo el principal eje de ataque de los universitarios. Por otra parte, lo más probable es que Salomón Rondón vuelva al once titular en este choque; aunque el experimentado delantero venezolano todavía no ha marcado en lo que va de la Liguilla, su jerarquía en el área sigue siendo una amenaza latente para cualquier defensiva.

