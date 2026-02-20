logo deportes horizontal
Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil inicia este viernes con el juego entre Pumas y Tigres

Pumas se enfrenta a Tigres Femenil
Liga MX Femenil

Escrito por: Francisco Fernández

Duelo en media cancha el que enfrentará este viernes 20 de febrero a Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL en el duelo que abrirá la actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

