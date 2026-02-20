Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Duelo en media cancha el que enfrentará este viernes 20 de febrero a Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL en el duelo que abrirá la actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Te puede interesar: Fecha y HORA EXACTA para el Cruz Azul vs Chivas, partido de la jornada 7 del Clausura 2026

