¡En CAÍDA LIBRE! Pumas vuelve a DESCENDER en el Ranking de Concacaf

Pumas no vive un buen presente en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. De cara a la Jornada 16 y al borde de quedar eliminados, el Club Universidad Nacional va en picada en el Ranking de Clubes de Concacaf, mismo que se acaba de actualizar este mes de octubre.

Luego del empate ante el Club León en la Fecha 15, el equipo dirigido por Efraín Juárez ha perdido tres lugares en la clasificación. Ubicados en el lugar 22, la escuadra del Pedregal tiene registro de 1,178 puntos siendo superado por 14 equipos de la Major League Soccer.

Cruz Azul lidera el Ranking de Clubes de Concacaf

El primer puesto del Ranking de Clubes de Concacaf le pertenece a Cruz Azul. El cuadro de La Noria tiene 1,267 unidades y en segundo lugar aparece Toluca. Por su parte, el Inter de Miami es tercero, el Club América cuarto, Tigres ocupa el quinto puesto, Vancouver Whitecaps el sexto lugar seguido de Columbus Crew, LAFC, Monterrey y Seattle Soundes, escuadras que completan el Top 10 del mes de octubre. Por otro lado, Chivas aparece en el lugar 15.

Rumbo a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas sigue con posibilidades de acceder a la Fase Final del campeonato, no obstante, no dependen de sus propios resultados para meterse al Play-In.

En la Fecha 16, Pumas recibe a los Xolos de Tijuana el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas. Posteriormente, cierran la Fase Regular visitando a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc el 8 de noviembre.

