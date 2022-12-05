Partidos hoy 5 de Diciembre de los Octavos de Final | Qatar 2022
Continúa la actividad de los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022; regresa el Jogo Bonito con la novedad de Neymar entre los elegibles
Continúan los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Países Bajos fue el primer calificado con su victoria sobre el equipo de las Barras y las Estrellas 3-1; Lionel Messi y Argentina hicieron lo propio ante la selección de Australia 2-1. Francia pasó por encima de Polonia 3-1 con la figura de Kylian Mbappé como portada mundial. Y el equipo de los Tres Leones venció 3-0 a Senegal.
Con cuatro boletos disponibles, los Octavos de Final continúan este 5 y 6 de diciembre; aún esperando la actividad de Brasil, uno de los principales candidatos a levantar la Copa de la FIFA.
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Octavos de Final 5 de Diciembre
Los Octavos de Final de este lunes 5 de diciembre arrancan con el partido:
Japón vs Croacia
El equipo nipón nunca se ha calificado a Cuartos de Final, por lo que buscarán hacer historia luego de sus sorprendentes resultados en la Fase de Grupos.
Brasil vs Corea del Sur
El Scratch du Oro recupera a su principal figura, Neymar Jr podría arrancar desde el inicio del encuentro, por lo que Brasil se mantiene como una de las principales selecciones contendientes al título.
Octavos de Final 6 de Diciembre
Marruecos vs España
España fue uno de los equipos que mejor futbol desplegó en la fase de grupos, aunque los resultados no fueron tan consistentes... el equipo de Luis Enrique buscará superar al sorpresivo Marruecos que se puso como líder de su Grupo.
Portugal vs Suiza
Los Octavos de Final concluyen con la actividad de Cristiano Ronaldo y Portugal, el luso busca marcar su primer gol en una fase eliminatoria de las Copas del Mundo. Por su parte Suiza es uno de los rivales más incómodos de Qatar 2022 y ganó dos encuentros y busca sumar su tercer encuentro por primera vez.
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