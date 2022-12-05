Partidos hoy 5 de Diciembre de los Octavos de Final | Qatar 2022

Continúan los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Países Bajos fue el primer calificado con su victoria sobre el equipo de las Barras y las Estrellas 3-1; Lionel Messi y Argentina hicieron lo propio ante la selección de Australia 2-1. Francia pasó por encima de Polonia 3-1 con la figura de Kylian Mbappé como portada mundial. Y el equipo de los Tres Leones venció 3-0 a Senegal.

Con cuatro boletos disponibles, los Octavos de Final continúan este 5 y 6 de diciembre; aún esperando la actividad de Brasil, uno de los principales candidatos a levantar la Copa de la FIFA.

Las diferencias que tienen las grandes potencias en Qatar 2022 | Protagonistas Extra

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Octavos de Final 5 de Diciembre

Los Octavos de Final de este lunes 5 de diciembre arrancan con el partido:

Japón vs Croacia

El equipo nipón nunca se ha calificado a Cuartos de Final, por lo que buscarán hacer historia luego de sus sorprendentes resultados en la Fase de Grupos.

Brasil vs Corea del Sur

El Scratch du Oro recupera a su principal figura, Neymar Jr podría arrancar desde el inicio del encuentro, por lo que Brasil se mantiene como una de las principales selecciones contendientes al título.

Octavos de Final 6 de Diciembre

Marruecos vs España

España fue uno de los equipos que mejor futbol desplegó en la fase de grupos, aunque los resultados no fueron tan consistentes... el equipo de Luis Enrique buscará superar al sorpresivo Marruecos que se puso como líder de su Grupo.

Portugal vs Suiza

Los Octavos de Final concluyen con la actividad de Cristiano Ronaldo y Portugal, el luso busca marcar su primer gol en una fase eliminatoria de las Copas del Mundo. Por su parte Suiza es uno de los rivales más incómodos de Qatar 2022 y ganó dos encuentros y busca sumar su tercer encuentro por primera vez.

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