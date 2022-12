Robert Lewandowski dejaría la Selección de Polonia tras Qatar 2022

Polonia quedó eliminada de los Octavos de Final de Qatar 2022 con la derrota ante Francia de 3-1; la figura de Kylian Mbappé se robó las portadas del mundo tras su pletórica actuación con dos goles en el partido que sellaron el destino del euipo de Robert Lewandowski, quien anotó el único tanto de su equipo sobre el final del encuentro.

El delantero del Barcelona habló ante los medios de comunicación al terminar el partido y en sus declaraciones dejó abierta la posibilida dde no volver más a vestir la camiseta de la Selección de Polonia. Robert Lewandowski culminó el campeonato con 2 goles.

¿Cuál será el futuro de Robert Lewandowski con la Selección de Polonia?

Robert Lewandowski es uno de los goleadores con mayor prestigio en el mundo y uno de los más determinantes en los últimos años, es un referente ineludible de la Selección de Polonia y del futbol mundial, aunque, el artillero del Barcelona no pudo brillar en Qatar 2022 víctima de un planteamiento nada favorable para su estilo de juego.

“Aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante incluso para un futuro cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar”.

El delantero no quedó muy conforme con el planteamiento del cuerpo técnico a lo largo de la Copa del Mundo, y el futbolista del Barcelona no lo oculó.

“Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta. Muchos factores influirán en esto (su continuidad con la Selección)".

Polonia superó la fase de grupos por primera vez desde el Mundial de México 1986, sin embargo, ni la presencia de Robert Lewandowski pudo evitar la derrota ante Francia. Lewandowski rompió concentración para descansar unos días y ponerse a la orden del equipo blaugrana de cara a la segunda recta de la temporada en LaLiga.