Este sería el calendario de la Selección Mexicana para el 2023

Inicia una nueva era para la Selección Mexicana. Con mira en el Mundial de 2026, donde México será anfitrión de la justa, junto a Estados Unidos y Canadá, arrancará un nuevo proceso para el conjunto de nuestro país, y estos son los primeros compromisos que tiene en mira para el 2023.

Lo primero será nombrar a un nuevo entrenador para el equipo representativo de nuestro país. De acuerdo a Víctor Velázquez, el perfil para el estratega que llegue será mexicano, y un hombre que conozca las cualidades de los futbolistas aztecas, con amplió conocimiento de la Liga MX.

Gerardo Martino dejaría de ser el entrenador de la Selección Mexicana

Aunque aún no es oficial, Gerardo Martino no será más el entrenador de la Selección Mexicana. El argentino finaliza su contrato con la escuadra el próximo 31 de diciembre de este año, y no se espera que renueve.

Incluso al finalizar el encuentro ante Arabia Saudita, y fracasar en el Mundial de Qatar 2022, el mismo entrenador aseguró, que cuando pitó el final del partido él estaba fuera.

El calendario de la Selección Mexicana para el 2023

Hay prisa por nombrar al nuevo entrenador de la Selección Mexicana, pues en marzo empiezan la actividad para el representativo de nuestro país, con la Nations League.

La primera Fecha FIFA está programada para el tercer mes de 2023. El 23 se miden ante Suriman en el país sudamericano, que fuera una colonía neerlandesa; tres días más tarde, en nuestro país, recibe a Jamaica, aún con estadio por definir.

Por si fuera, en el 2023 hay Copa Oro, el certamen de la Concacaf que arranca el 26 de junio y termina el 16 de julio; torneo que es importante para la Selección Azteca pues para el Mundial de 2026 ya están clasificados y no jugarán eliminatoria, entonces todos los partidos suman.