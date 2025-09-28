Los partidos de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy domingo 28 de septiembre de 2025

Este domingo 28 de septiembre, la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 continúa con la primera jornada de actividad para varios de los favoritos al título. Cuatro partidos se disputarán en dos sedes emblemáticas: el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago y el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso, con selecciones como Brasil, México, Argentina, España e Italia entrando en acción.

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿A qué hora es el partido México vs Brasil?

El plato fuerte para la afición azteca será el debut de México Sub-20 ante Brasil, programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en Santiago. El equipo dirigido por Eduardo Arce enfrentará al campeón invicto del Sudamericano Sub-20, en un duelo que pondrá a prueba el talento de figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas. Brasil, por su parte, llega con una generación poderosa encabezada por el delantero Endrick, quien ya brilla en Europa.

¿Cuáles son los partidos las 14:00 horas?

Antes, a las 14:00 horas, se jugarán dos encuentros simultáneos: Marruecos vs España en el Estadio Nacional, e Italia vs Australia en Valparaíso. España, reciente campeón del Europeo Sub-19, buscará imponer su estilo de posesión ante un Marruecos que fue subcampeón africano. Italia, con una plantilla física y táctica, parte como favorito ante los oceánicos.

También te puede interesar:



La jornada dominical cerrará con el duelo entre Cuba y Argentina, también a las 17:00 horas en Valparaíso. La Albiceleste, con una tradición ganadora en esta categoría, buscará iniciar con el pie derecho ante una selección cubana que llega como revelación tras su clasificación histórica.

El duelo México vs Brasil potras seguir a través del sitio de Azteca Deportes igual que el duelo entre Marruecos vs España.

