Este fue el año en el que AAA participó con múltiples luchadores en el Royal Rumble de WWE

El mes de enero tiene un sabor especial para los fanáticos de WWE, pues constantemente se dan los grandes regresos de las diferentes estrellas y un escenario ideal para concretar eso es el Royal Rumble. En ese sentido, ese evento tuvo un sabor especial en el año de 1997, pues fue en aquella ocasión que la AAA tuvo múltiples apariciones tras un acuerdo que tuvo la Tres Veces Estelar con la empresa que hoy les compró. Esta es la historia.

¿AAA ya tuvo participación en el Royal Rumble de WWE?

Diversos peleadores mexicanos han estado e incluso triunfado en la Batalla Real, sin embargo estos son talentos específicamente contratados con WWE. Por ello, en una fusión recordada por muchos, AAA tuvo a varios peleadores que compitieron al tú por tú con las estrellas del pancracio estadounidense de finales de los años noventa.

Fue en 1997 que en aquel Pago Por Evento tuvo a todos los estelares de AAA, aunque en general esto ocurrió en las luchas previas que sirvieron como un tentempié para los aficionados de la lucha libre. El Hijo del Perro Aguayo, Mascarita Sagrada, Héctor Garza, Octagón, Blue Demon Jr, Abismo Negro y entre otros. Al final, fueron 22 talentos nacionales los que pelearon en aquella velada de wrestling en los Estados Unidos, que en ese momento todavía era la WWF.

Sin embargo, luchadores como Latin Lover, Mil Máscaras, El Cibernético y Pierroth Jr tuvieron su oportunidad de pelear en el evento principal de esa noche. El segundo en mención tuvo una presentación destacada donde estuvo cerca de 11 minutos en la lona, peleando ante los mejores luchadores de la empresa estadounidense. Ese evento lo ganó Stone Cold.

¿Es cierto que Mil Máscaras se eliminó solo en ese evento con AAA y WWE?

En resumen, la empresa mexicana tuvo una buena cantidad de presencia con rostros completamente conocidos por los aficionados a la lucha libre. Por ello, llamó la atención que Mil Máscaras se eliminó solito, pues se lanzó sobre la tercera cuerda después de eliminar al propio Pierroth Jr. Se indica que la leyenda mexicana decidió concretar esto porque no consideraba a algún oponente digno para que este le eliminara. Este es un rumor que se ha contado históricamente, aunque sin ninguna fuente directa confirmándolo.