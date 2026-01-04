Este es el luchador que más eliminaciones ha hecho en el Royal Rumble

Es enero y la afición del wrestling estadounidense ya pide a gritos que se concrete la última semana del mes, pues eso significa que el Royal Rumble 2026 llegará como el gran evento a disfrutar como parte de los mejores espectáculos de WWE. Ante eso, es interesante conocer quién es el luchador con más eliminaciones concretadas en la historia de la Batalla Real y quienes le acompañan en el Top5.

¿Quién es el luchador que más eliminaciones hizo en la historia del Royal Rumble?

Por lo distinta que resulta una batalla real, se ha convertido en una de las peleas que más espera el aficionado a nivel mundial. Ver a una decena de hombres golpeándose y tratando de sacar a otros por la tercera cuerda es algo que siempre da gusto observar. Por ello, te sorprenderá que Kane es el hombre que más veces eliminó peleadores en este tipo de presentaciones.

Con algunas diferencias en distintos listados... así luce el Top5:

Kane - 46 elimiados

The Undertaker - 40 eliminados

Shawn Michaels - 39 eliminados

Steve Austin - 36 eliminados

Brawn Strowman - 34 eliminados

Lo que resulta curioso es que no hay ningún nombre de algún peleador en activo, dejando en claro que las leyendas que poco a poco se han retirado en los años recientes son nombres de suma importancia para la historia de WWE. De hecho, Roman Reigns es el peleador activo con más eliminaciones concretadas (32), lo cual le podría meter en el Top5, si es que participa en el presente 2026.

¿Es posible que AAA tenga participación en el Royal Rumble de 2026?

La alianza concretada por la empresa de wrestling y la triple estelar podría dejar una participación histórica en la Batalla Real del 2026. Aunque es difícil que se considere, no es imposible, tomando en cuenta que tanto figuras de la WWE han estado en eventos de AAA, como que talentos mexicanos han incursionado en peleas de NXT y demás.

Por ello, surge una ligera esperanza de que México diga presente de nuevo con algunas de sus figuras en este magno evento que sucederá el último sábado de 2026.