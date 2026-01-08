¿Qué falta para que Robert Morales sea nuevo jugador de Pumas? Esto es lo que se sabe

Robert Morales está a punto de convertirse en refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, pero aún falta que firme contrato, pues es casi un hecho que saldrá del bicampeón Toluca , ya que hasta Antonio “Turco” Mohamed se despidió de él agradeciéndole su esfuerzo durante el tiempo en el que permaneció en el equipo.

El paraguayo llegaría al conjunto universitario a préstamo por un año con opción a compra, pues fue la UNAM que se interesó en él, pese a que en recientes semanas surgió el rumor de que también era del interés del Inter de Porto Alegre de Brasil, tal como lo fue Olimpia hace un año .

Al paraguayo solo le falta firmar contrato para llegar a préstamo a Pumas|@TolucaFC

“Toluca tiene clara la oferta de préstamo por parte de Pumas y faltan pequeños detalles. La apuesta de Pumas es Juninho y Robert Morales, dos centros delanteros. Prácticamente, lo que falta es la firma, pero sabes que del plato a la boca [se cae la sopa]”, mencionó el periodista David Medrano en sus redes sociales.

Los números de Robert Morales con Toluca y el agradecimiento del “Turco” Mohamed

El futbolista de 26 años fue fichado por los Diablos Rojos en verano de 2023 y en poco más de 2 años y medio conquistó 4 campeonatos: 2 de la Liga BBVA MX, Campeón de Campeones 2025 y de Campeones Cup del mismo año. Sin embargo, el delantero jugó un rol secundario.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Morales jugó 81 partidos con el conjunto escarlata, 31 de ellos como titular, en los que marcó 13 goles y dio 8 asistencias. En el Apertura 2025 tuvo un buen registro, pues marcó en 3 ocasiones durante 20 juegos disputados tanto de Fase Regular como de Liguilla.

Antonio “Turco” Mohamed se despidió y agradeció a Robert, lo que da a entender que será cuestión de horas para que se haga oficial el fichaje y así Pumas pueda conformar su delantera letal para el torneo venidero.

“Agradecerle a Juanpi, Robert y a Héctor el año que han compartido con nosotros, lo que han colaborado para conseguir los 4 títulos que tuvimos, cada uno a su manera ha sido muy importante. Robert en las finales pasadas cuando no pudo jugar Paulinho, así que un agradecimiento a ellos”, comentó el entrenador argentino.