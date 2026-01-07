Casi un hecho: Pumas UNAM incorpora a Robert Morales y este es el dinero que gastaría en su llegada
El delantero paraguayo estaría a tan solo la firma de cambiar de club dentro de la Liga BBVA MX
Mientras que muchos se preguntan por las altas y bajas que hay en la Liga BBVA MX , lo concreto es que Pumas UNAM es el equipo que más rápido se ha movido en esta ventana de transferibles y todas las luces apuntan a que en apenas algunas horas haría oficial la incorporación de Robert Morales como nuevo jugador universitario y las condiciones de su fichaje.
El Club Universidad Nacional recibió un regalo de los Reyes Magos y es que tendrá otro refuerzo más para intentar llegar a armar la mejor plantilla posible de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. En ese contexto, el paraguayo podría ser clave en el equipo de Efraín Juárez y distintos reportes aseguran que ya hay un acuerdo total. ¿Lo mejor? Robert Morales llegaría gratis.
El arreglo de Pumas UNAM para fichar a Robert Morales
El delantero de 26 años llegaría gratis a Pumas UNAM porque sería en condición de préstamo por un año, sin cargo pero con opción de compra cuyo monto todavía no trascendió. Su valor de mercado actual es de 3 millones de euros, según Transfermarkt. En ese sentido, Toluca podría pedir esa cantidad de dinero por el delantero universitario.
De acuerdo a la información brindada por 365Scores, Pumas se hará cargo de la totalidad del salario del futbolista, por lo que sería una negociación que le servirá a todas las partes. La UNAM se refuerza, Morales tendrá más continuidad y Toluca se librará de un salario de un jugador que utilizaba cada vez menos, además de liberar un cupo NFM (extranjero).
Los números de Robert Morales en Toluca
Una particularidad del paraguayo Morales es que lleva mucho tiempo en la institución (dos años y medio) pero nunca se pudo afianzar como titular. De todos modos, supo ganar títulos y colaborar con algunos goles a lo largo de este tiempo en los Diablos Rojos. Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, sus números en Toluca son los siguientes:
- Partidos jugados: 81
- Encuentros como titular: 31
- Goles que convirtió: 13
- Asistencias aportadas: 8
- Tarjetas recibidas: 6 amarillas y una roja
- Títulos conseguidos: 3 (Liga MX Clausura 2025, Apertura 2025 y Campeón de Campeones 2025).