Casi un hecho: Pumas UNAM incorpora a Robert Morales y este es el dinero que gastaría en su llegada

Mientras que muchos se preguntan por las altas y bajas que hay en la Liga BBVA MX , lo concreto es que Pumas UNAM es el equipo que más rápido se ha movido en esta ventana de transferibles y todas las luces apuntan a que en apenas algunas horas haría oficial la incorporación de Robert Morales como nuevo jugador universitario y las condiciones de su fichaje.

El Club Universidad Nacional recibió un regalo de los Reyes Magos y es que tendrá otro refuerzo más para intentar llegar a armar la mejor plantilla posible de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. En ese contexto, el paraguayo podría ser clave en el equipo de Efraín Juárez y distintos reportes aseguran que ya hay un acuerdo total. ¿Lo mejor? Robert Morales llegaría gratis.

Crédito: Mexsport

El arreglo de Pumas UNAM para fichar a Robert Morales

El delantero de 26 años llegaría gratis a Pumas UNAM porque sería en condición de préstamo por un año, sin cargo pero con opción de compra cuyo monto todavía no trascendió. Su valor de mercado actual es de 3 millones de euros, según Transfermarkt. En ese sentido, Toluca podría pedir esa cantidad de dinero por el delantero universitario.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a la información brindada por 365Scores, Pumas se hará cargo de la totalidad del salario del futbolista, por lo que sería una negociación que le servirá a todas las partes. La UNAM se refuerza, Morales tendrá más continuidad y Toluca se librará de un salario de un jugador que utilizaba cada vez menos, además de liberar un cupo NFM (extranjero).

Pumas UNAM se refuerza|@PumasMX / X

Los números de Robert Morales en Toluca

Una particularidad del paraguayo Morales es que lleva mucho tiempo en la institución (dos años y medio) pero nunca se pudo afianzar como titular. De todos modos, supo ganar títulos y colaborar con algunos goles a lo largo de este tiempo en los Diablos Rojos. Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, sus números en Toluca son los siguientes: