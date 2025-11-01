deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Qué fue de la vida de Dylan Postl, el exitoso luchador enano de la WWE

Dylan Postl, más conocido como Hornswoggle, sigue activo en su redes sociales y continúa ligado a la WWE. Así se encuentra el luchador enano más exitoso de la lucha libre.

que-fue-de-la-vida-de-dylan-postl-exitoso-luchador-enano-de-la-wwe
@wwehornswoggle
Alan Chávez - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

La WWE y TNA son instituciones que nuclean a exitosas figuras de la lucha libre que han triunfado en el ring a lo largo de estos años. Así es el caso de Dylan Postl , el luchador enano que recibió el apodo de Hornswoggle y obtuvo grandes logros en su categoría.

Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA

Conoce cómo se encuentra el luchador profesional en la actualidad, siendo parte de algunos programas ligados al mundo de la lucha libre. Así luce el deportista a los 39 años.

Te puede interesar: ¿Hace cuánto no gana Tigres en casa de Rayados?

¿Cómo luce en la actualidad el luchador enano Hornswoggle (Dylan Postl)?

Actualmente, Hornswoggle trabaja como embajador de WWE Legends y tiene un contrato con dicha empresa. Sin embargo, fuera de la WWE participa en el podcast Go and Posta junto a su co-anfitrión y productor, George. Además, tiene activo un canal de YouTube donde documenta su vida para su hijo.

El ex luchador de WWE se encuentra bien de salud, pero se ha sometido a 2 cirugías de espalda y actualmente utiliza un audífono. En su cuenta de Instagram cosecha más de 200 mil seguidores de todas partes del mundo que le dejan comentarios de afecto y respeto.

Te puede interesar: Gran Premio de México 2026: ¿Cuándo inicia la preventa y la venta general de boletos?

Carrera de Dylan Postl (Hornswoggle) en lucha libre

Hornswoggle protagonizó importantes historias en la WWE y es un miembro destacado de la misma. Dentro de sus logros se encuentra el hecho de ser el último Campeón Peso Crucero (2007) de dicha institución en la historia.

Su mayor actividad deportiva se concentró entre los años 2006 y 2016. El luchador enano comenzó siendo un personaje cómico dentro de la firma, pero luego llegó a ganar el oro en 2007. Luchó en Survivor Series contra el Great Khali (luchador de más de 2 metros de altura), fue parte de un Royal Rumble, Gerente General de Raw por varios meses y miembro honorable de DX. Además, la estrella de lucha libre , Dylan Postl, protagonizó la película Leprechaun: Origins.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×