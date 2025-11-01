Qué fue de la vida de Dylan Postl, el exitoso luchador enano de la WWE

La WWE y TNA son instituciones que nuclean a exitosas figuras de la lucha libre que han triunfado en el ring a lo largo de estos años. Así es el caso de Dylan Postl , el luchador enano que recibió el apodo de Hornswoggle y obtuvo grandes logros en su categoría.

Conoce cómo se encuentra el luchador profesional en la actualidad, siendo parte de algunos programas ligados al mundo de la lucha libre. Así luce el deportista a los 39 años.

¿Cómo luce en la actualidad el luchador enano Hornswoggle (Dylan Postl)?

Actualmente, Hornswoggle trabaja como embajador de WWE Legends y tiene un contrato con dicha empresa. Sin embargo, fuera de la WWE participa en el podcast Go and Posta junto a su co-anfitrión y productor, George. Además, tiene activo un canal de YouTube donde documenta su vida para su hijo.

El ex luchador de WWE se encuentra bien de salud, pero se ha sometido a 2 cirugías de espalda y actualmente utiliza un audífono. En su cuenta de Instagram cosecha más de 200 mil seguidores de todas partes del mundo que le dejan comentarios de afecto y respeto.

Carrera de Dylan Postl (Hornswoggle) en lucha libre

Hornswoggle protagonizó importantes historias en la WWE y es un miembro destacado de la misma. Dentro de sus logros se encuentra el hecho de ser el último Campeón Peso Crucero (2007) de dicha institución en la historia.

Su mayor actividad deportiva se concentró entre los años 2006 y 2016. El luchador enano comenzó siendo un personaje cómico dentro de la firma, pero luego llegó a ganar el oro en 2007. Luchó en Survivor Series contra el Great Khali (luchador de más de 2 metros de altura), fue parte de un Royal Rumble, Gerente General de Raw por varios meses y miembro honorable de DX. Además, la estrella de lucha libre , Dylan Postl, protagonizó la película Leprechaun: Origins.