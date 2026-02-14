Esto fue del Pony Ruiz, histórico jugador de Santos, Tecos y Toros Neza

Rodrigo "Pony" Ruiz es uno de esos nombres que dejaron huella en la memoria del futbol mexicano. El exdelantero chileno brilló en clubes como Santos Laguna, Tecos y Toros Neza. Allí se ganó el cariño de la afición por su talento, carisma y estilo ofensivo.

El exjugador de 53 años se convirtió en un referente de finales de los años noventa y principios de los 2000. Tras colgar los botines, el Pony no se alejó del futbol. Lejos de los reflectores de la Primera División, decidió apostar por el desarrollo de jóvenes talentos como director técnico de un proyecto ambicioso en la Segunda División de México (Liga Premier).

Rodrigo "Pony" Ruiz: de ídolo de primera división a formador en la Liga Premier

Después de una carrera destacada donde fue campeón con Santos Laguna y figura en Toros Neza, el Pony Ruiz inició un proceso de formación como entrenador. Su nueva etapa lo llevó a involucrarse en el futbol de desarrollo, apostando por proyectos que priorizan la formación integral de futbolistas.

En los últimos años, Ruiz se integró como director técnico de Los Cabos United: una franquicia de reciente creación en Baja California Sur que compite en la Liga Premier, el tercer nivel del futbol profesional en México. El exatacante chileno se sumó desde el origen del proyecto.

¡Felicidades a nuestro DT, Rodrigo "Pony" Ruiz, por este merecido reconocimiento a su trayectoria! 🫡👏#SomosMasQueFutbol #SomosLosCabosUnited pic.twitter.com/Cbr3bGKWM7 — Los Cabos United (@loscabosunited) April 21, 2024

La aventura comenzó en el Apertura 2022, donde Los Cabos United logró llegar hasta los cuartos de final, siendo eliminado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el Clausura 2023, el equipo no consiguió los puntos suficientes para clasificar. Pero la revancha llegó en el torneo siguiente, donde sumaron 71 puntos gracias a 19 triunfos, 8 empates y solo 5 derrotas.

¿Qué es la Liga Premier y por qué es clave en el futbol mexicano?

La Liga Premier es la categoría que sustituyó a la antigua Segunda División y representa el tercer escalón del futbol profesional en México. Se divide en 2 niveles: Serie A y Serie B.

En la Serie A participan los clubes con mayor infraestructura económica y deportiva, además de algunas filiales de equipos de la Liga de Expansión MX, y son los que pueden aspirar al ascenso. En la Serie B agrupa a equipos en desarrollo, con menor infraestructura, pero con el compromiso de crecer para competir en la Serie A.

En este último entorno es donde proyectos como Los Cabos United buscan consolidarse, aprovechando la experiencia de figuras como Rodrigo Ruiz para profesionalizar sus procesos. Hoy la Liga Premier es vista por expertos como una plataforma fundamental para nutrir de talento al futbol mexicano.