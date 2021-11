Oribe Peralta no fue aprovechado en Chivas, afirma el “Pony” Ruiz

Rodrigo “El Pony” Ruiz es una de las voces autorizadas para hablar de los atacantes del futbol mexicano y desde su punto de vista, Oribe Peralta fue desperdiciado en su etapa en Chivas.

Este jueves, en entrevista exclusiva en Azteca Deportes, el ex futbolista chileno afirmó que el “Cepillo” no pudo demostrar su calidad vistiendo de rojiblanco, por lo que no ve una mala opción que llegue a los Guerreros para culminar su exitosa trayectoria.

“Ojalá que tuviera esa posibilidad, ya que muchos no pudieron retirarse en Santos. Todavía tiene cualidades, pero si no le das confianza y minutos, no va a poder aportar. No fue aprovechado en Chivas, más allá de la edad. Te lo digo porque yo jugué casi hasta los 41 años. Se merece terminar finalizar su carrera en cancha”, señaló.

El “Pony” destacó que Peralta también brilló con el América y con la Selección, por lo que merece terminar de gran manera su etapa como futbolista profesional. De hecho, también afirmó que no estaría mal que un palco en el TSM llevara su nombre.

Hoy el “Pony” incursiona en una nueva etapa

Actualmente, el legendario ex jugador de Santos vive una nueva faceta como director técnico, en un equipo de tercera división llamado Irritilas FC, de San Pedro, Coahuila. Lleva un año en la institución, pero no pierde el sueño de algún día dirigir en la LIGA BBVA MX a los de la Laguna.

“Me gustaría, me engañaría si dijera lo contrario. Todavía no he hecho lo suficiente para poder ganarme esa oportunidad, primero tengo que tener una experiencia en Primera División con resultados positivos para ser considerado”. Rodrigo Ruiz hizo historia con esta institución, en la que tuvo una dupla extraordinaria con Jared Borgetti. El chileno ponía los centros y el delantero mexicano era quien se lucía con los goles.

Ahora, el “Pony” ve que los Guerreros siguen haciendo un gran trabajo, que se ha visto reflejado en estar siempre en los primeros lugares del futbol mexicano.

“Es un proceso que lleva tiempo trabajando de buena manera. Santos se ha caracterizado por planificar bien. Además ahora está sacando muy buenos jugadores jóvenes y habla de que se están haciendo bien las cosas en muchas áreas”.

Sin embargo, Ruiz sí señaló que el repechaje no es la mejor forma de aumentar la competencia en la LIGA BBVA MX.

“Es mucho premio para equipos como el lugar 12 que hizo puntos muy bajos. Lo ideal sería del uno al ocho, para qué inventar. Por mucho tiempo rindió buenos frutos. Tocará esperar que en un tiempo no muy lejano vuelva todo a la normalidad”.