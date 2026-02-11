Jugó en la Liga BBVA MX y hoy lo rechazó uno de los mejores equipos del continente por algo terrible

Mientras los futbolistas argentinos pasan por una durísima realidad , en las últimas horas se conoció que Boca Juniors rechazó a un jugador que ha estado en la Liga BBVA MX. Resulta que pasó algo terrible en su físico, que le está mermando las posibilidades de jugar en los mejores equipos del continente a pesar de ser un verdadero crack.

Aunque todos los caminos apuntaban a que Edwuin Cetré iba a ser jugador de Boca Juniors, finalmente se dio a conocer que la revisión médica privada que se realizó arrojó resultados negativos en su rodilla operada hace algunos años. Por esa misma razón ya había sido descartado de un equipo del Brasileirao, donde hoy fue traspasado un ex futbolista de la Liga MX.

De acuerdo a la información del diario Olé, la información que llega desde el equipo argentino es clara. “Boca no va a invertir cinco millones con esta situación médica”. De este modo el ex futbolista de Santos Laguna, Cetré, deberá seguir jugando en Estudiantes de La Plata. Todo indica que la transferencia está caída a excepción de que bajen las condiciones.

La condición física del ex jugador de la Liga BBVA MX no le permite salir

Resulta que ahora el presidente del ‘Xeneize’, Juan Román Riquelme, está analizando qué otro refuerzo puede conseguir con Marcelo Delgado, el director deportivo. Todo indica que primero Boca querrá cambiar las condiciones y ofertar menos de esos 5 millones de dólares que se habían fijado y negociado con Estudiantes de La Plata y el DIM de Colombia.

El conjunto azul y oro quería pagar 3 millones de dólares a Estudiantes por el 50% y 2M a Independiente Medellín para quedarse con el ex Santos Laguna. Sin embargo, con estas condiciones físicas no continuará con ese ofrecimiento, sino que buscaría otras opciones. Tendría que ser bajo otros montos.

Los números de Edwuin Cetré en Santos Laguna de la Liga BBVA MX

A pesar de que estuvo dos años en la institución de la Liga MX, en general jugó para el segundo equipo, en las juveniles del conjunto mexicano. De todos modos, también llegó a jugar en el primer equipo. En ese marco, según BeSoccer, los números de Edwuin Cetré en Santos Laguna son los siguientes: