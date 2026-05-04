¿Qué necesita el América para avanzar a semifinales del Clausura 2026?

América se prepara para visitar este domingo 10 de mayo el Estadio Olímpico Universitario con un solo objetivo en mente: eliminar al líder general. Sin embargo, la tarea para las Águilas de André Jardine no es sencilla, pues el reglamento y las estadísticas juegan un papel crucial en esta llave de los Cuartos de Final del Clausura 2026 a favor de Pumas luego del empate a 3 goles.

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¿Qué necesita América para avanzar?

Debido a que el América clasificó a la Liguilla como el octavo lugar y Pumas lo hizo como el superlíder (1°) de la fase regular, el criterio de posición en la tabla favorece totalmente a los universitarios. Bajo este panorama, las cuentas para el conjunto del Nido de Coapa son muy claras:

La victoria es obligatoria: El América necesita ganar por cualquier marcador en Ciudad Universitaria para avanzar a las Semifinales . Un 1-0, 2-1 o cualquier triunfo por la mínima diferencia le daría el pase directo.

El por cualquier marcador en para avanzar a las . Un 1-0, 2-1 o cualquier triunfo por la mínima diferencia le daría el pase directo. El empate lo elimina: Cualquier igualada en el marcador global (ya sea 0-0, 1-1 o repetir el 3-3, o 4-4) le otorga el boleto a los Pumas por su mejor desempeño durante las 17 jornadas del torneo regular.

Cualquier igualada en el marcador global (ya sea 0-0, 1-1 o repetir el 3-3, o 4-4) le otorga el boleto a los por su mejor desempeño durante las 17 jornadas del torneo regular. La derrota es el fin: Evidentemente, si las Águilas caen ante el conjunto de Efraín Juárez, quedarían fuera de la contienda por el título.

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El reto táctico para Jardine se complica debido a las bajas confirmadas tras el primer encuentro. Con Cristian Borja y Sebastián Cáceres prácticamente descartados por lesiones, y la duda sobre la recuperación total de Brian Rodríguez, el América deberá apelar a su fondo de armario.

La figura de Henry Martín, quien lideró la remontada en la ida, será fundamental para romper el orden defensivo de un equipo de la UNAM que, ante su gente, saldrá a manejar el reloj y la desesperación azulcrema.

